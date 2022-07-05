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"50 или 80 тысяч и переехал через границу". Жена советует "ДНР"овцу бежать из армии оккупантов – перехват

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 июля, 18:41
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Разведка опубликовала очередной звонок сепаратиста домой
Жены "ДНР"овцев советуют мужчинам бежать из войны.
Жены "ДНР"овцев советуют мужчинам бежать из войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская разведка перехватила очередной разговор оккупанта из самопровозглашенной "ДНР" со своей женой. Она просит его бежать из войны, чтобы остаться в живых.

Перехват опубликовало ГУР Минобороны.

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Жена рассказывает "ДНР"овцу, который служит в оккупационной армии, что по словам военкома, его мобилизовали незаконно и советует бежать в Россию, заплатив взятку на границе:

"Тебя вообще не должны были забирать. Потому что у тебя и прописка, и паспорт – русские. И с этим письмом (по прописке) можно спокойно ехать, даже "ДНР"овский не показывать. Пусть едет, потому что там будет же…" (беда), у нас здесь, в Донецке. Надо валить".

Женщина объясняет, что сбежать с войны "просто": сел и приехал.

"50 тысяч или 80 переехать через границу (взятка). Затем сидеть в Таганроге лапу сосать. На съемной квартире в Тане ремонт делать", – советует жена своему мужу-оккупанту.

Она также рассказывает ему последние новости, которые он не может узнать, потому что воюет против ВСУ.

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"Из какого-то села, не знаю из какого, из Урожайного или откуда-то, 30 человек будут отправлять куда-то на передовую в какую-то деревню, где нет света, связи. И каждые три дня или десять дней будут этих 30 человек менять. Только сколько потом из этих 30 останется... В Интернете написали, что было 500 человек. Там был такой кипишь! Там и "скорые" вызвали. Там уже военные за пистолеты, за автоматы хватаются. Баб унять не могут, Там кипишь, драки", – рассказала она.

Жены мобилизованных в "ЛНР" устроили бунт

В так называемой "ЛНР" на временно оккупированном Донбассе вышли на протест жены мобилизованных в российскую армию. Женщины возмущены тем, что их мужья остались без прикрытия. Видео опубликовал журналист Денис Казанский. События проходят в Ровеньках.

В ролике жены сообщают, что российские солдаты под Харьковом отступили, оставив бойцов из так называемой ЛНР без прикрытия. Они считали, что командованию России неизвестно о ситуации, поэтому хотели донести эту информацию и требовали встречи с предводителем "республики" Леонидом Пасичником.

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Ранее "ДНР"овец жаловался своей матери, что жителей временно оккупированных территорий Донбасса россияне используют как пушечное мясо.

Напомним, пленный во время допроса рассказал, что российские захватчики принудительно забрали на войну почти всех мужчин из "ДНР". Поэтому теперь эту псевдореспублику называют "ЖНР" – "Женская народная республика".

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