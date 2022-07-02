"Коли я ще людині горло переріжу?" СБУ перехопила одну з найжорстокіших розмов окупантів (відео)

Російський військовий не соромлячись вихваляється звірствами щодо українців

Окупанти вихваляються звірствами в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилися чергові докази того, що окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців. В Україні вони втілюють свої хворі фантазії, а війну називають "вечериночкою".

Перехоплення розмови окупана зі своєю жінкою опублікувала СБУ, назвавши його одним із найжорстокіших.

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"Ну это, я такий думаю, бл*ть – спробовати горло перерізать? Х*як, короче… Просто перерізав йому горло. Ну коли я ще людині горло перережу?.." – розказує дружині рашист, який перебуває на півдні України.

Жінка дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися. Він же просить дружину нікому про це не розповідати.

"Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях. І ці факти – яскраве свідчення того, які нелюди нам протистоять. Ми змусимо відповідати кожного з них за скоєні звірства!", – обіцяють в СБУ.

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Звільнені з полону українці підтверджують звірства окупантів

Українські громадяни, які були в російському полоні, після повернення в Україну розповіли про приниження та нелюдські умови утримання.

Серед визволених людей були тяжкопоранені, з сепсисом та ампутованими кінцівками.

За даними ексомбудсмена Людмили Денісової, під час захоплення в полон рашисти забирали в українських чоловіків чоботи, наповнювали їх водою і знову взували. Після цього в'язнів змушували лежати обличчям до землі на морозі по три-чотири дні. З обмороженими кінцівками та зав’язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО №1 – тюрми російського міста Курськ, де їм не надавалася жодна медична допомога", – сказала Денісова.

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Крім цього, українців одягали в форму полонених, підстригали волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та виконувати їх для своїх наглядачів.

Раніше Служба безпеки України встановила особи двох російських командирів, які наказували розстріляти цивільних у Київській області.

Також сайт "Сьогодні" писав, що російські окупанти розстріляли з танків житлові будинки у Маріуполі для пропагандистського відео у російських ЗМІ. В результаті росіяни вбили шістьох невинних людей.