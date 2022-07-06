"Это на всю жизнь, я болен": оккупанты в ужасе от войны в Украине — перехват

Захватчик мечтает поехать по церквам по возвращении домой

СБУ перехватила очередной разговор оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

У оккупантов происходит настоящая истерика от числа убитых и раненых русских военных. Захватчики мечтают просто вернуться домой живыми. Об этом свидетельствует разговор одного из них, который перехватила СБУ.

Действия ВСУ вызывают у оккупантов нервные срывы и желание лечиться. Об этом рассказывает захватчик, который дислоцируется в Херсонской области.

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"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, налегке, просто, что в "цинках" приходят. Просто собирают, сбрасывают части, куски. Мрак, я не излечусь от этого никогда", – говорит захватчик.

Он уже не представляет, как это — жить обычной жизнью в мирном городе. Он даже планирует, если вернется, объездить церкви и монастыри.

В СБУ напомнили, что российские захватчики могут остаться в живых, если сдадутся в плен. Для этого можно позвонить по горячей линии 2402.

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Перехват разговоров оккупантов

Российские оккупанты отказываются воевать в Украине и хотят домой. Некоторые военные РФ даже просят близких обращаться в прокуратуру.

Российские военные все чаще говорят о дезертирстве в своей армии. Дошло до того, что один из батальонов взял в плен своего комбата, чтобы тот не сбежал с передовой.

СБУ перехватила один из самых жестоких разговоров оккупантов. Они хвастаются родным, как убивают украинцев. В Украине они воплощают свои больные фантазии, а войну называют "вечериночкой".