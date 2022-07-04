"Отправили нас как мясо, пошли они..." Оккупанты отказываются воевать в Украине – перехват

Российские оккупанты отказываются воевать в Украине и хотят домой. Некоторые военные РФ даже просят близких обращаться в прокуратуру.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В перехваченном разговоре оккупант, который хочет вернуться с войны, просит маму обращаться в прокуратуру из-за невозможности получить соответствующие документы. Также рассказывает, как их подразделение выходило из окружения:
"Мы из окружения вышли. Всю ночь пешком шли. Один взорвался на гранате. Раненый уехал. Один вперед пошел. Меня не задело, а его задело. Мы из окружения вышли. Больше я никуда не уйду. Пошли они на… (к черту). Отправили нас как мясо", – говорит российский военный.
Рашист однозначно комментирует свои намерения:
"Сейчас мой начальник поедет к ним и скажет, что такой едет домой и все на… (плевать)".
Российские военные отказываются воевать
- Моряки каспийской флотилии России отказываются выполнять боевые задачи. Причина – аварийное состояние кораблей. Оккупанты тайно написали коллективные письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу.
- В одном из перехватов российский военный пожаловался, что командование считает его расходным материалом.
- Командиры разных уровней 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4 военной базы 58 общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.
- Подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.
- Чуть раньше родители российских преступников в форме были посмелее и внушали своим детям, что те должны рассматривать войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их заниматься мародерством по полной.
- Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.
Ранее мы писали, что Главное управление разведки перехватило разговор, в котором оккупант рассказывает матери, что в его подразделение многие военные хотят уволиться из армии.