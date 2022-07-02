Окупанти почали брати в полон своїх комбатів – перехоплення ГУР

У армії Росії процвітає дезертирство

Російський комбата-дезертир затримали підлеглі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові все частіше говорять про дезертирство в своїй армії. Дійшло до того, що один із батальйонів взяв у полон свого комбата, щоб той не втік з передової.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Реклама

У черговому перехопленні розмови рашист розповідає дружині про велику кількість поранених. Оскільки їхній підрозділ тільки-но вийшов із серйозного бою. А в сусідньому підрозділі командира, який хотів втекти, затримали його підлеглі.

"Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не зй… (втік). Тому що в них там трьохсотих дох… (багато). Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі. Вчора більше двадцяти чоловік трьохсотих росіян вивезли", – розповів окупант.

Сім'ї окупантів продають машини, щоб забрати їх із фронту

Окупанти платять по $20 тис. хабаря, щоб втекти з війни та не загинути на фронті. Стільки коштують документи про "демобілізацію" військовослужбовця з армії РФ і повернення додому, йдеться в перехопленні розмови СБУ.

Реклама

Батько, якого мобілізували у так званій "ДНР", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом "демобілізуватися". Зізнається, для цього доведеться продавати автомобіль.

Син відповідає, що цього замало, бо за "демобілізацію" беруть $20 тис., а не $2 тис., як думав батько.

"Ну, коли гребли, то так, а зараз, коли люди тут сидять, – підняли вже (розмір хабаря – ред.). Коротше, демобілізація коштує 20 тис. доларів", — пояснив він

Тобто відкупитися від "мобілізації" на місці можна за $ 2 тисячі. Але якщо не здогадалися цього зробити одразу, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

Реклама

Раніше ми писали, що через величезні втрати російські військові почали ламати собі пальці, щоб не воювати.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", СБУ перехопила одну з найжорстокіших розмов окупантів, в якій вони вихваляються про звірства в Україні.