Бої за Сєверодонецьк: поки кадировці грабують, ЗСУ вибивають загарбників із позицій

Окупанти зазнають великих втрат

Гайдай повідомив про складну ситуацію в Сєвєродонкцьку. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, які почалися ще зранку. Окупанти намагаються прорватися до міста з боку аеродрому.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час традиційного інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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Що відомо

"Війська окупанта змогли пройти буквально 500 метрів у глиб міста ", – сказав радник голови ОП. Далі ворог не просунувся, бо там його зустріли бійці ЗСУ.

За іншими даними, бої йдуть у сєверодонецькому готелі "Мир", де намагаються закріпитись російські загарбники.

"У готелі "Мир" досі тривають бої. Він ще не повністю відбитий. Там російські війська намагаються закріпитись. Вже з'явились у Мережі відео так званих кадировців, які грабують цей готель та розповсюджують відео. А ми намагаємось вибити їх звідти. Але ця будівля на околиці міста і практично за цим готелем починається ліс ", – повідомив подробиці в ефірі об'єднаного телемарафону військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що решта міста під контролем українських військових.

Офіційно

Увечері голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що орки досі контролюють територію готелю "Мир", але далі не просунулися.

"Обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєверодонецьку. Місто під українським прапором

орки досі контролюють територію готелю "Мир", далі не просунулися, мають значні втрати

Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька", – повідомив чиновник.

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Обстановка