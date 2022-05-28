ЗСУ відбили наступ росіян на Сєвєродонецьк, але ситуація дуже складна – Гайдай

В місті вже були вуличні бої, пошкоджений важливий міст

Гайдай повідомив про складну ситуацію в Сєвєродонкцьку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції в районі Сєвєродонецька. По місту нанесли три потужні удари та пошкодили ще один міст, який вів до Лисичанська. Однак окупанти зазнали втрат та змушені були відступити.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він уточнив, що не дивлячись на пошкодження мосту між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, проїзд між містами зберігається.

У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини.

"Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі – дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають "хутором", – повідомив Гайдай.

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.

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Загалом, за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобіля.

Підрозділи ППО знищили безпілотник окупантів типу "Орлан-10".

Гайдай анонсував вирішальні бої за Луганську область

Вони очікуються вже цього тижня. Наразі там російські окупанти зосередили всі сили. Тривають обстріли Сєверодонецька.

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За словами Гайдая, армія РФ зосередила свої сили на захоплення Луганської області. Він зазначив, що обстріли Сєверодонецька зростають у геометричній прогресії – авіабомби, гради, смерчі, міномети.

Гайдай додав, що на Луганщину окупанти переправили ще 2500 одиниць військової техніки.

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