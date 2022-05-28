Бои за Северодонецк: пока кадыровцы грабят, ВСУ выбивают захватчиков с позиций

В Северодонецке идут уличные бои, которые начались еще утром. Оккупанты пытаются прорваться в город со стороны аэродрома.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время традиционного интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".
Что известно
"Войска оккупанта смогли пройти буквально 500 метров в глубь города", — сказал советник главы ОП. Дальше противник не продвинулся, потому что там его встретили бойцы ВСУ.
По другим данным, бои идут в северодонецком отеле "Мир", где пытаются закрепиться российские захватчики.
"В отеле "Мир" до сих пор идут бои. Он еще не отбит полностью. Там российские войска пытаются закрепиться. Уже появились в Сети видео так называемых кадыровцев, которые грабят этот отель и распространяют видео. А мы пытаемся выбить их оттуда. Но это здание на самой окраине города и практически за этой гостиницей начинается лес", – сообщил подробности в эфире объединенного телемарафона военный эксперт Олег Жданов.
Эксперт отметил, что остальная часть города под контролем украинских военных.
Официально
Вечером глава Луганской ОВА Сергий Гайдай сообщил, что орки до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", но дальше не продвинулись.
"Обстрелы не утихают, самое горячее – в Северодонецке. Город под украинским флагом. Орки до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, имеют значительные потери. Продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку", – сообщил чиновник.
Обстановка
- Утром 28 мая глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что удалось оттеснить оккупантов на прежние позиции, однако поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском.
- Российские войска заняли более 90% Луганской области. Ее административный центр, город Северодонецк, окружен с трех сторон, но не сдается. Эксперты прогнозируют, как дальше будут развиваться события.
- На Западе признают, что армия РФ несет огромные потери в боях за Лисичанск и Северодонецк.