Ожесточенные бои за "дорогу жизни". Что происходит на Донбассе и выстоит ли Северодонецк

Северодонецк в данный момент является самым важным участком боевых действий в Украине

Российские оккупанты атакуют Донецкую и Луганскую области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают наступать на востоке Украины и сосредоточили все усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. За минувшие сутки ВСУ отбили 12 вражеских атак. По всей линии фронта идут тяжелые бои. Сайт "Сегодня" выяснил, что происходит на Донбассе и какова вероятность, что ВСУ удержат позиции и перейдут в контратаку.

Что происходит в Донецкой области

Город Лиман в Краматорском районе Донецкой области в основном контролируют российские войска, а украинские военные заняли новые укрепленные позиции на Лиманском направлении, а также на территории Светлодарской общины. Обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Реклама

"Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Большая часть Лимана не контролируется украинскими военными. Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской громады", – рассказал он.

Кириленко отметил, что украинские военные остаются на Лиманском направлении, но на новых укрепленных позициях, чтобы сдерживать врага.

"Российские военные также пытаются закрепиться на указанном направлении, потому что понимают, что украинские войска на новых рубежах будут не только сдерживать врага, но и по возможности переходить в контратаку для того, чтобы выбить врага с территории Лиманской громады", – сказал глава области.

Реклама

Павел Кириленко: "Произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции" / Фото: Украинская правда

В то же время в пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что Вооруженные силы Украины удерживают северо-западную и юго-восточную части Лимана. Именно там сейчас происходят жесткие бои.

Что происходит в Луганской области

Тяжелые бои продолжаются за Лисичанск, оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Российские войска заняли более 90% Луганской области. Ее административный центр, город Северодонецк, окружен с трех сторон.

Реклама

В пятницу, 27 мая, украинским военным удалось остановить очередную атаку армии РФ. Об этом сообщил глава Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк.

"Удалось остановить авангард рашистов, который пытался прорваться. Все-таки ситуация довольно напряженная. Почти 2/3 по периметру города заняты врагом, и город находится в жесткой обороне", – ответил Стрюк.

Последние дни город полностью пылает, добавил Стрюк, комментируя интенсивность боев на подступах к Северодонецку.

"Непрерывные обстрелы по жилым кварталам, по инфраструктуре города. Обстреливается наше химическое предприятие "Азот", к сожалению, есть и жертвы среди мирного населения, и среди сотрудников "Азота". К сожалению, ситуация очень тяжелая", – добавил он.

По словам Стрюка, в результате обстрелов оккупантов уже повреждено 90% жилого фонда города, 60% придется полностью восстанавливать.

Александр Стрюк: "Почти 2/3 по периметру города заняты врагом и город находится в жесткой обороне". Фото: svoi.city

Глава Северодонецкой городской ВГА также рассказал, что 26 мая российские войска смогли прорваться на окраину Северодонецка, а в отель "Мир" вошли вражеские диверсанты.

"В течение дня их оттуда пытались выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы выстояли и выбили", – рассказал Стрюк.

Вражеские войска также пытались зайти в Северодонецк с других сторон, при этом не прекращаются артиллерийские обстрелы. Он также добавил, что трасса "Лисичанск-Бахмут" простреливается врагом, но движение по ней возможно.

"Украинская армия работает над тем, чтобы решить эту проблему. Ныне через нее ходят гуманитарные грузы и снабжение войск, по ней удается эвакуировать людей, но делать это сложно, в том числе, из-за отсутствия мобильной связи", – отметил Стрюк.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также рассказал, что российские оккупанты наступают на Северодонецк по разным направлениям, однако прорвать оборону областного центра им не удается.

"Рашисты пытаются на Бахмутском направлении поближе подойти к „дороге жизни", чтобы захватить ее. Это не удается, так что враг постоянно ее обстреливает, что затрудняет передвижение по ней. Также орки целенаправленно бьют по мостам, соединяющим города внутри области, чтобы нарушить сообщение", – написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Гайдай: "Орки целенаправленно бьют по мостам"

Почему Северодонецк важен

Северодонецк в данный момент является самым важным участком боевых действий в Украине, так в случае захвата, позволит оккупантам контролировать всю Луганскую область. Об этом "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Именно поэтому там идут самые ожесточенные бои. Российские войска несут огромные потери, но пытаются взять под контроль Луганскую область, выбив наши войска из Северодонецка. Ситуация там очень тяжелая, но Вооруженные силы Украины держат оборону", – рассказал он.

Как объяснил эксперт, оккупанты сконцентрировались на захвате Луганской области в виду того, что там очень маленький участок территории.

"Поэтому сегодня она стоит для них номером один. Потом они предпримут попытки выйти захватить Донецкую область, но взять ее будет сложнее. Там придется захватывать большую территорию", – говорит Жданов.

По словам Жданова, в Луганской области у российских оккупантов преимущество в артиллерии, авиации, танках и живой силе. Атаки врага отбивают подразделения ВСУ, Нацгвардии и добровольческие батальоны, но украинским защитникам становится все сложнее удерживать позиции.

"Российская пехота старается не вступать в ближний бой. Когда она сталкивается с ВСУ, отходит назад и наши подразделения накрывают вражеская артиллерия и авиация. После этого пехота возвращается", – рассказал Жданов.

Олег Жданов: "Северодонецк в данный момент является самым важным участком боевых действий в Украине". Фото: скриншот видео

"Дорога жизни"

Трассу Лисичанск-Бахмут эксперт называет важной, потому что по ней идет обеспечение украинских войск.

"Эту трассу называют "Дорогой жизни".Она не единственная, но основная", – подчеркнул Жданов.

К слову, 27 мая, подразделения ВСУ отбили очередную попытку российских войск захватить трассу Лисичанск-Бахмут. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

"Главные силы 90-й танковой и 76-й десантно-штурмовой дивизий ВС РФ сегодня продолжили наступление на трассу Бахмут-Лисичанск в районе сел Нагорное, Белогоровка, Берестово. Российские танки и БМПТ "Терминатор" выехали на высоту для обстрела района трассы, а затем убегали, попав под обстрел украинской артиллерии", – написал Бутусов.

Журналист отметил, что противник сосредотачивает усилия на прорыве нашей обороны в районе Бахмута и применяет для этого свои основные оперативные резервы.

"Обстановка остается тяжелой, враг большими силами пытается прорвать нашу оборону, чтобы создать новую обстановку. Но украинская армия оказывает мощное сопротивление и прилагает усилия для разгрома ударной группировки ВС РФ. Идут очень тяжелые бои", – добавил он.

ВСУ могут начать отступление

По словам Жданова, если российским войскам удастся захватить трассу Лисичанск-Бахмут и соединиться между Попасной и Лиманом, то Северодонецк может оказаться в полном окружении, таком, в котором был Мариуполь.

"В Генштабе говорят, что контролируют ситуацию и будут делать все, чтобы этого не допустить. Но если угроза того, что россияне перережут трассу Лисичанск-Бахмут и смогут замкнуть кольцо, станет критической, тогда придется отвести наши войска, потому что иначе гарнизон Северодонецка не сможет вести боевые действия, у них не будет ни топлива, ни боеприпасов, ни еды, и он окажется в блокаде", – говорит Жданов.

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун также не исключает, что украинским войскам придется оставить Северодонецк. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

"Ситуация очень сложная, я не исключаю, что нам придется отойти и оставить город. Не стоит копировать тактику бывшей советской армии, которая пыталась закрепиться на определенных участках и гибнуть до последнего бойца. Нет смысла держать город, когда можно отойти, а через некоторое время его освободить. Это более эффективно. Такой должна быть украинская тактика. Все зависит от необходимости сберечь жизни наших бойцов. Не стоит повторять еще один Мариуполь", – сказал Ягун.

Подробнее комментарий эксперта смотрите на видео с 00:28:

Журналист Юрий Бутусов уверен, что нам не стоит опасаться возможного отступления украинских подразделений.

"Каких слов следует бояться на войне? Отступление? Это слово пугает, потому что политики избегают непопулярных приказов, но в некоторых местах это слово необходимо – потому что оно умнее, чем слово разгром. Отступления пугаться не надо, потому что карта меняется, например, мы многое потеряли в центральной Украине, но потом смогли разгромить россиян и забрали свое", – считает он.

По его мнению, ВСУ должны беречь своих воинов.

"Они могут эффективно применить новое оружие, потому что у них есть понимание слаженности и применения, которому надо очень долго учить новых людей. Если мы сохраним подготовленные войска, если они будут действовать не в окружении, а при качественном снабжении, если мы усилим их тактическое положение, обеспечение, пополнение – мы сдержим врага и пойдем вперед. Надо думать, как уничтожать врага и сохранять армию", – подытожил Бутусов.

Юрий Бутусов: "Отступления пугаться не надо" / Фото: Цензор. НЕТ

Сможет ли Северодонецк выстоять

По словам Жданова, несмотря на то, что Россия контролирует почти 95% территории Луганской области, у ВСУ все же есть шанс удержать эти 5%.

"В Северодонецке наши войска дают достойное сопротивление оккупантам и удерживают те позиции, которые занимали. Да, бои идут на окраинах города, но активное продвижение российских войск не наблюдается ни на одном из направлений. Хотя они атакуют город с трех направлений. Если сейчас мы сможем обеспечить сухопутный коридор для поддержки нашей группировки в городе Северодонецк, тогда, да, есть шанс удержать эту территорию и даже пойти в контрнаступление", – подытожил эксперт.

Читайте также: