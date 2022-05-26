Американские аналитики назвали главную цель РФ в Луганской области на ближайшие дни

Силы бросят на штурм двух важных для оккупантов городов

Россия хочет захватить Северодонецк в ближайшие дни. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты изменили тактику ведения боев на Донбассе. В ближайшие дни армия РФ может усилить наступление на Северодонецк и захватить город. Силы бросят также на атаку на Северск.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Отмечается, что российские силы, похоже, в настоящее время отдают приоритет усилиям по перерезанию двух автомагистралей на Северодонецк, а не проведению наступательных операций на Бахмут. Но захвата дорог не достаточно, оккупантам потребуется заблокировать или разрушить Бахмут и Северск, чтобы завершить формирование котла в Луганской области.

Кроме того, в Институте констатируют, что российские войска определили приоритетное продвижение к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к юго-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.

Русские, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать его для координации продвижения к юго-востоку от Изюма для начала наступления на Северск.

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Также утверждается, что оккупанты могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские наземные линии коммуникации к юго-западу и северо-западу от Северодонецка. Эта битва, вероятно, начнется в ближайшие дни.

Кроме того, в Институте обратили внимание на заявления главы милиции так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, который заявил, что Россия будет создавать "меньшие котлы", чтобы лишить украинские войска материально-технического обеспечения и подкрепления вместо широкомасштабного окружения на административной границе Донецкой области.

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