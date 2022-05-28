Штурм Северодонецка и ракетный удар по Сумской области: главное об атаках РФ за ночь

Российские войска продолжают атаковать украинские города и села по всей территории страны. Самая горячая ситуация сейчас в районе Северодонецка, где уже начались уличные бои. Однако, сложная ситуация и в Сумской области, где россияне почти непрерывно обстреливают пограничные территории. Кроме того, удары ночью были по Харькову, Запорожской и Днепропетровской областях.
Сайт "Сегодня" собрал главное об атаках России за последнюю ночь.
Днепропетровская область
Как сообщил председатель облсовета Николай Лукашук, ночью оккупанты обстреляли территорию Зеленодольской общины. В одном из сел под огонь попала территория церкви: повреждены окна, забор и ворота.
Люди целые, никто не пострадал. Это уже второй случай в области, когда оккупанты попали в храм.
В других общинах Днепропетровщины ночь прошла тихо. Оккупационных войск в регионе нет.
Главное о войне в Украине на утро 28 мая – смотрите в видео ведущего Алексея Бурлакова на YouTube-канале "Украина 4.5.0":
Луганская область
Россиянам удалось пожать на ранее занятые позиции, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Но проезд между городами сохраняется, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
У россиян значительные потери и вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины. Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды – очень мощно, кое-где начинались уличные бои. Как следствие, повреждение 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян прилегающий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором.
Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Гайдай
Сумская область
С полуночи до четырех утра Россия обстреливала территорию области. По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие.
Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, около 6 прилетов.
Кроме того, со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской общины. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.
"К счастью, обошлось без человеческих жертв", – сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
Следствие ракетного удара по Путивльской общине. Фото: Дмитрий Живицкий
Запорожская область
Как сообщают в соцсетях, ночью оккупанты обстреляли западную часть Васильевки со своих запасных позиций. Официальной информации пока нет.
Харьковская область
В Сети также сообщалось о ночных взрывах в Харькове.
"Вероятно, работа "Искандеров" с территории Белгорода. На видео местные жители сняли "вылеты" ракет", – говорится в подписи к видео.
Одесская область
Как отчитался спикер военной администрации Сергей Братчук, ночь в городе и области прошла без обстрелов. Объявления России о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства – манипуляция.
Он добавил, что силы обороны Одесской области тренируются и выполняют соответствующие боевые задания.
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