Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Штурм Сєвєродонецька та ракетний удар по Сумщині: головне про атаки РФ за ніч

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 травня, 09:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти також обстрілювали Запорізьку та Дніпропетровську області
Росія продовжує атакувати українські міста.
Росія продовжує атакувати українські міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують атакувати українські міста та села по всій території країни. Найгарячіша ситуація зараз в районі Сєвєродонецька, де вже почалися вуличні бої. Однак, складною є ситуація і в Сумській області, де росіяни майже безперервно обстрілюють прикордонні території. Крім того, удари вночі були по Харкову, в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне про атаки Росії за останню ніч.

Реклама

Дніпропетровська область

Як повідомив голова облради Микола Лукашук, вночі окупанти обстріляли територію Зеленодольської громади. В одному з сіл під вогонь потрапила територія церкви: пошкоджено вікна, огорожу та ворота.

Люди цілі, ніхто не постраждав. Це вже другий випадок в області, коли окупанти поцілили по храму.

В інших громадах Дніпропетровщини ніч минула тихо. Окупаційних військ в регіоні немає.

Реклама

Головне про війну в Україні на ранок 28 травня – дивіться у відео ведучого Олексія Бурлакова на YouTube-каналі "Україна 4.5.0":

Луганська область

Росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Але проїзд між містами зберігається, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі – дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором".

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Гайдай

Сумська область

З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала територію області. По Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство.

Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів.

Крім того, зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська.

"На щастя, обійшлося без людських жертв",повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Наслідок ракетного удару по Путивльській громаді. Фото: Дмитро Живицький

Запорізька область

Як повідомляють в соцмережах, вночі окупанти обстріляли західну частину Василівки зі своїх запасних позицій. Офіційної інформації наразі немає.

Харківська область

В Мережі також повідомлялося про нічні вибухи у Харкові.

"Імовірно, робота "Іскандерів" з території Білгорода. На відео місцеві жителі зняли "вильоти" ракет", – йдеться в підписі до відео.

Одеська область

Як відзвітував речник військової адміністрації Сергій Братчук, ніч у місті та області минула без обстрілів. Оголошення рф про начебто безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства – маніпуляція.

Він додав, що сили оборони Одещини тренуються і виконують відповідні бойові завдання.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 травня
1
Особовий склад 29750
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1322
Танки
5
ББМ 3246
ББМ
6
Артилерія 623
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 503
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2226
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Прикордонник, який зупинив ворога… Полковник Віталій Кучерявий - начальник відділу КПВВ «Щастя» Луганського прикордонного загону. Його підрозділ одним з перших зустрів ворога, протягом довгого часу відбиваючи атаки. Десятки одиниць знищеної техніки, взяті в полон окупанти, врятовані життя побратимів - так проявив себе полковник Кучерявий. Загинув під час бою. Герой України. Посмертно.

Історії звитяг
Нескорені
Знайомтесь, Бакс – пес породи бельгійська вівчарка. Кинутого окупантами собаку знайшли і приручили українські нацгвардійці, і тепер Бакс – на боці України. За місяць вивчив команди українською мовою та вже приступив до служби у Миколаївській області.
Історія чотирилапого бійця
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28860.22

Binance Coin (BNB)

302.56

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.69

Theta (THETA)

1.12

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
-
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти