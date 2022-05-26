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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Армія РФ зазнає величезних втрат у боях за Лисичанськ та Сєверодонецьк. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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26 травня, 12:47
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа
ЗСУ завдають сильних ударів по окупантам у боях за Сєверодонецьк та Лисичанськ. Фото: колаж "Сьогодні"
ЗСУ завдають сильних ударів по окупантам у боях за Сєверодонецьк та Лисичанськ. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють втрати окупантів у боях з ЗСУ, дефолт Росії, що наближається, і розблокування українських портів за допомогою протикорабельних ракет.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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США підштовхують Росію до дефолту

Американська газета The Washington Post пише, що США підштовхують Росію до дефолту. Міністерство фінансів США у вівторок оголосило, що більше не дозволить Кремлю сплачувати борги власникам американських облігацій. Цей крок значно ускладнить можливості агресора, щоб уникнути дефолту.

Армія РФ зазнає величезних втрат у боях за Лисичанськ та Сєверодонецьк

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що спроби Росії оточити українські міста Лисичанськ та Сєверодонецьк коштують її армії величезних втрат. За словами українських офіційних осіб, Кремль посилає підрозділи з південної України для боротьби на Донбасі, але продовження українського опору може, зрештою, змусити його знову змінити стратегію.

ЗСУ розбили окупантів а переправі через Сіверський Донець

Американська газета The New York Times опублікувала репортаж з Білогорівки, де українська армія розбила великі сили противника на переправі через Сіверський Донець Як зазначає видання, ЗСУ дали значній частині сил противника можливість переправитися на південний берег річки, а потім завдали по них удару. Паралельно вниз за течією річки пустили міни, що висадили в повітря понтонні мости. Шляхи відступу було відрізано. На пропозиції здатися росіяни не реагували, багато хто намагався врятуватися, перепливаючи Донець у зворотному напрямку.

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Страхові компанії відмовляються від танкерів із російською нафтою

Міжнародне агентство новин Reuters пише про "Ахіллесову п'ять" російської нафтової галузі – страхування перевезень. Страхові компанії з Європи та США, які домінують на міжнародному морському ринку, згортають покриття для російських нафтових танкерів, щоб уникнути порушення санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну. Навіть неросійські судна зараз ризикують бути відкинуті західними страховиками, якщо вони перевозять російську нафту.

Протикорабельні ракети "Гарпун" допоможуть Україні прорвати морську блокаду

Німецький журнал Der Spiegel повідомляє, що протикорабельні ракети від Данії можуть вирішити результати морської битви України. Експерти вважають, що дванадцять протикорабельних ракет "Гарпун" можуть бути використані для прориву російської морської блокади. Експорт зерна знову стане можливим.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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