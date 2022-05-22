Завдання окупантів збити темпи постачання зброї для України – Арестович

Радник глави ВП назвав завдання, яке ставить перед собою окупант

Арестович розповів, що завдання окупантів – відтягнути переозброєння української армії якнайбільше. Колаж "Сьогодні"

Російська армія розуміє неприємну річ, протягом місяця-півтора, максимум дух українська армія виходить на пік своєї боєздатності.

Про це радник голови ВП Олексій Арестович заявив в ефірі Фейгін Live.

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Деталі

"Їхнє завдання – відтягнути переозброєння української армії по максимуму. Звідси головну тезу: війну треба припинити, а найкращий спосіб це зробити – демілітаризувати ЗСУ. Їхнє завдання – збити темпи постачання зброї", – сказав Арестович.

Закінчилась історія з передачею винищувачів Україні – що дали ЗСУ

Один із головних наших союзників Польща передала Україні всі свої запчастини та боєкомплекти до винищувачів радянського зразка. Це допомогло серйозно відновити військовий авіапарк ЗСУ, який постраждав у 2014 році під час виходу українських військових із окупованого Криму без військової техніки.

Що чекали

Насправді Київ чекав на постачання самих винищувачів. 30 квітня американська газета The New York Times писала, що фактично досягнуто домовленості між Словаччиною та Польщею про взаємне прикриття неба для того, щоб можна було передати Україні бойові літаки МіГ-29, що знаходяться на озброєнні словацької армії.

З початку березня на Заході йшли розмови про поповнення авіапарку України винищувачами бажаного радянського виробництва, на яких вміють літати наші пілоти. Як відомо, більшу частину українського авіаполку армія України залишила в окупованому Криму у 2014 році.

США та Польща працюють над можливістю надання Польщею винищувачів Україні. З цього питання консультуються із іншими союзниками.

Ще 16 березня словацький уряд дав попередню згоду на передачу Україні систем протиповітряної оборони С-300. Вони дозволять посилити захист від авіаударів російських окупантів.

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