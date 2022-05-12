Арестовичу та його дружині загрожують смертю

Радник голови ОП розповів, що йому пишуть щодо Маріуполя

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація навколо заводу "Азовсталь" у Маріуполі продовжує розпалюватися. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович уже почав отримувати погрози. Про це він розповів в ефірі YouTube-каналу Фейгін LIVE.

"Моїй дружині та мені особисто другу добу йдуть загрози від осіб, які представляються дружинами та родичами бійців "Азова". Нас чекає страта, мене, її та наших дітей уб'ють, розстріляють, непробачать, що ми сидимо у Києві та списуємо "Азов". Але я хочу нагадати цим дописувачам, що на "Азовсталі" знаходяться прикордонники, поліція, КОРД, 36-та бригада морської піхоти, Нацгвардія та територіальна оборона Маріуполя. Їхні родичі чомусь нікому не пишуть і нікого не звинувачують", — сказав він.

Арестович наголосив, що дописувачі представляються родичами "азовців", але чи це правда, потрібно ще перевірити.

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"До родичів і дружин у мене претензій немає, тому що вони люди, які збожеволіли від горя. А ось ті, хто їм це підказує — трохи подумайте, що буде і чим це загрожує. Подумайте над таким фактом: мій хрещеник зараз у Маріуполі. І тепер питання, чи можемо ми хотіти, щоб він там загинув, потрапив у полон і таке інше. Родичі та друзі там у всього Офісу, якщо на те пішло. І ті, хто намагається зіграти на цьому брудну політичну гру, у вас не вийде. Ми боролися, боремося і боротимемося за кожного бійця", — сказав він.

Ситуація на "Азовсталі"

На заводі "Азовсталь" у Маріуполі залишаються близько тисячі українських захисників, сотні з яких поранено. Захисники залишаються у приміщеннях великого металургійного комплексу. Серед військових тяжко поранені, яких слід терміново евакуювати.

Україна шукає спосіб врятувати тяжко поранених військових. Для цього Росії був запропонований обмін. Українських захисників пропонують обміняти на російських військовополонених.

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Тим часом Росія продовжує бомбардувати територію заводу. Глава так званої "ДНР" Пушилін заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", що цивільні особи покинули територію заводу "Азовсталь" і у сил "ДНР" тепер розв'язані руки.

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