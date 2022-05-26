Як ЗСУ розбили окупантів під Білогорівкою: NYT опублікував вражаючі подробиці та фото

Учасник бою розповів, як українські військові дали відсіч загарбникам

Учасник бою під Білогорівкою розповів, як розбили окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині біля Білогорівки українські військові знищили понад 400 окупантів, які зробили кілька невдалих спроб переправитися через річку Сіверський Донець.

Про це бійці ЗСУ повідомили виданню The New York Times.

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Полковник Дмитро Кашенко, який командував контратакою ЗСУ під Білогорівкою, розповів, що його направили на одну з переправ 8 травня, після того, як росіяни розгорнули понтони і переправили солдатів у ліс на інший берег. За його словами, українська піхота просунулася в цей район наступного дня, але була відбита, зазнавши втрат.

Потім ЗСУ встановили лінію оборони, щоб заблокувати росіян, коли ті переправлялися своїм понтонним мостом, і обрушили артилерійський вогонь на цей район. Українські військові також приступили до руйнування мосту, встановивши вище за течією плавучі міни, які течія донесла до переправи. Це виявилося ефективною тактикою. ЗСУ підірвали чотири мости на місці переправи.

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За словами полковника Кашенка, окупанти спішно виставили нові понтонні мости та переправили бронетехніку, але прорвати українську лінію оборони їм не вдалося. Десятки одиниць бронетехніки та піхота опинилися у пастці та були знищені українською артилерією. ЗСУ також вдарили по військах РФ, які задіяні в мостових роботах на іншому березі.

Як розповів полковник, під час обстрілу чи не вперше застосовувалися американські гаубиці M777, які прибули недавно.

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Кашенко повідомив, що пропонував ворогам капітулювати, вигукуючи в гучномовець: "Росіяни, здайтеся!" Проте, за словами українського військового, він не знає, чи вони його почули. Деякі російські військові намагалися врятуватися, перепливаючи річку.

Білогорівка стала "другою Чорнобаївкою"

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що Білогорівка стала "другою Чорнобаївкою" для окупантів, які намагалися навести понтонну переправу через Сіверський Донець.