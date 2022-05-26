Как ВСУ разбили оккупантов под Белогоровкой: NYT опубликовал впечатляющие подробности и фото

Участник боя рассказал, как украинские военные дали отпор захватчикам

Участник боя под Белогоровкой рассказал, как разбили оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области возле Белогоровки украинские военные уничтожили более 400 оккупантов, которые предприняли несколько неудачных попыток переправиться через реку Северский Донец.

Об этом бойцы ВСУ сообщили изданию The New York Times.

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Полковник Дмитрий Кашенко, командовавший контратакой ВСУ под Белогоровкой, рассказал, что его направили на одну из переправ 8 мая, после того как россияне развернули понтоны и переправили солдат в лес на другой берег. По его словам, украинская пехота продвинулась в этот район на следующий день, но была отбита, понеся потери.

Затем ВСУ установили линию обороны, чтобы заблокировать россиян, когда те переправлялись по своему понтонному мосту, и обрушили артиллерийский огонь на этот район. Украинские военные также приступили к разрушению моста, установив выше по течению плавучие мины, которые течение донесло до переправы. Это оказалось эффективной тактикой. ВСУ взорвали четыре моста на месте переправы.

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По словам полковника Кашенко, оккупанты спешно выставили новые понтонные мосты и переправили бронетехнику, но прорвать украинскую линию обороны им не удалось. Десятки единиц бронетехники и пехота оказались в ловушке и были уничтожены украинской артиллерией. ВСУ также ударили по войскам РФ, задействованным в мостовых работах на другом берегу.

Как рассказал полковник, в ходе обстрела едва ли не впервые применялись недавно прибывшие американские гаубицы M777.

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Кашенко сообщил, что предлагал врагам капитулировать, выкрикивая в громкоговоритель: "Русские, сдавайтесь!" Однако, по словам украинского военного, он не знает, услышали ли они его. Некоторые российские военные пытались спастись, переплывая реку.

Белогоровка стала "второй Чернобаевкой"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Белогоровка стала "второй Чернобаевкой" для оккупантов, пытавшихся навести понтонную переправу через Северский Донец.