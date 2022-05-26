РФ почала будувати на окупованому Півдні вже третю лінію оборони – що це означає

Розвідка з'ясувала плани Кремля щодо окупованих територій

Російські окупанти укріплюються на окупованому Півдні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України. Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Він зазначив, що в Херсонській області та на захопленій території Запорізькій області розвідка фіксує посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова.

"А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", – розповів Вадим Скібіцький.

До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

"Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати і утримувати ці території", – зазначив представник воєнної розвідки України.

Росія хоче видавати свої паспорти на окупованому півдні

Про намір довготривалої окупації свідчить і те, що президент РФ Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому в громадянство Росії для мешканців окупованих територій двох областей України.

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Документ вносить зміни до указу президента РФ ще від 2019 року, згідно з яким спрощений порядок надання громадянства передбачений для жителів окупованих Донецької та Луганської областей. Тепер до них додалися Запорізька та Херсонська.

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