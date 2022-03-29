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Окупанти викрали голів Берислава та Голої Пристані на Херсонщині

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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29 березня, 18:44
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З початку війни окупанти викрали 11 міських голів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти викрали голову Берислава Олександра Шаповалова та голову Голої Пристані Олександра Бабича.

Викрадення мерів

21 березня голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив, що в суботу, 19 березня, близько 11:00 окупанти викрали міського голову Берислава та ще одного місцевого активіста.

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"Чоловік має проблеми із серцем, важко переніс захворювання на коронавірус. Рідні хвилюються за стан здоров’я Олександра Шаповалова", – вказав Лагута.

За його словами, місцезнаходження мера та інших полонених невідомі.

Крім цього, про викрадення Олександра Шаповалова та Олександра Бабича заявив і мер Києва Віталій Кличко.

"За час війни, з 24 лютого, окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів", – сказав він.

В Офісі Генерального прокурора заявили, що було розпочато кримінальне провадження щодо викрадення окупантами міського голови Голої Пристані на Херсонщині.

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"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 28 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали та утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради", – вказали в Офісі Генпрокурора.

Як зазначається, зараз у кримінальному провадженні намагаються встановити обставини події та причетних осіб.

Заява президента

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналу The Economist заявив, що російські окупанти викрали та вбили кількох мерів українських міст.

"Викрадають мерів наших міст. Декого з них вбили. Деяких з них ми не можемо знайти. Деяких з них ми вже знайшли, і вони мертві. І деякі з них були замінені. Ці операції проводять ті самі люди (які викрадали українців під час окупації Донбасу – Ред.)", – сказав він.

Нагадаємо, 26 березня російські окупанти зайшли до Славутича Київської області та викрали мера міста Юрія Фомічева.

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