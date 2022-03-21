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Окупанти 19 березня викрали і вивезли з ОРДЛО в Росію 2389 дітей – МЗС

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 березня, 18:09
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Міністерство закликало відреагувати міжнародну спільноту
Факти викрадення дітей документують правоохоронні органи.
Факти викрадення дітей документують правоохоронні органи. / Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

19 березня російські окупанти незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які перебували в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

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Реакція МЗС

"Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території Росії", – заявили в міністерстві.

У МЗС закликали міжнародну спільноту відреагувати на незаконне вивезення дітей, а також посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.

Також там зазначили, що факти викрадення дітей, як і інші факти злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документують правоохоронні органи.

Нагадаємо, станом на 19 березня з початку війни в Україні під обстрілами загинуло 112 дітей, ще понад 140 – поранені. Також через регулярні бомбардування окупантами пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновано вщент.

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