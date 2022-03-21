Оккупанты 19 марта похитили и вывезли из ОРДЛО в Россию 2389 детей – МИД

Министерство призвало отреагировать международное сообщество

Факты похищения детей документируются правоохранительными органами. / Фото: Коллаж: Сегодня, Цензор. НЕТ

19 марта российские оккупанты незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

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Реакция МИД

"Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права. Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России", – заявили в министерстве.

В МИД призвали международное сообщество отреагировать на незаконный вывоз детей, а также усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

Также там отметили, что такие факты похищения детей, как и другие факты преступлений российских оккупантов против гражданских лиц в Украине, тщательно документируются правоохранительными органами.

Напомним, по состоянию на 19 марта с начала войны в Украине под обстрелами погибли 112 детей, еще более 140 – ранены. Из-за регулярных бомбардировок оккупантами повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены до основания.

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