В Киеве с начала вторжения России родились 807 детей

За 25 дней полномасштабного российского вторжения в Киеве родилось 807 детей. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Жизнь продолжается! За 25 дней полномасштабного наступления россиян в столице родилось 807 детей: 427 мальчиков и 380 девочек. Среди новорожденных 15 двоен. Желаю новорожденным и их семьям мирного неба и крепкого здоровья!" – заявил Николай Поворозник.
Война в Украине 21 марта
- Российские оккупанты атаковали торговый центр в Подольском районе Киева. В результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. На месте задействовано 8 единиц пожарной техники и 37 человек личного состава.
- В Житомирской области российские оккупанты обстреляли из "Градов" населенные пункты на севере, есть погибшие.
- Российские оккупанты разрушили 972 здания в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.
- Украинские военные сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и 1500 боевых бронированных машин россиян с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.
- ВСУ уничтожили 11 батальонов танков, три ударных и одну воздушную армию РФ, сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.