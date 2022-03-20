Из Сум вывезли 71 младенца — до этого их прятали в бомбоубежищах

Часть детей находится под наблюдением в больнице

Теперь дети в безопасности/Фото: коллаж: "Сегодня"

Из Сум эвакуировали 71 младенца. Почти две недели новорожденных прятали от обстрелов в бомбоубежищах.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Из Сум мы эвакуировали 71 ребенка. Часть из них остается под контролем специалистов больницы Бориса Тодурова. Я благодарен от всего сердца за заботливый прием наших малышей. Спасибо всем за то, что это стало возможным! Безопасный вывоз, лечение и убежище подальше от войны", – отметил Живицкий.

Он добавил, что это дети, у которых нет родителей по разным причинам, и большинство из них нуждаются в постоянной помощи врачей.

Оккупанты обстреляли больницу в Чернигове

Российские оккупанты обстреляли больницу в Чернигове. В здании разбиты все окна, температура в помещениях не поднимается выше 10-11 градусов по Цельсию. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко в эфире телемарафона.

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"В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных жителей, гибнут дети и женщины. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы. Нет электроснабжения, тепла и воды, уничтожена полностью инфраструктура города. Эти бомбардировки можно сравнить с фашистскими бомбардировками 1943 года. Огонь ведется неприцельно и по всей территории города", — сказал Атрошенко.

По его словам, ни один гуманитарный коридор не был предоставлен. Опорная больница №2 подверглась бомбардировке, прооперированные больные лежат в коридорах при температуре +10 градусов.

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