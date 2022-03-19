От обстрелов повреждена автозаправочная станция

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 марта, российские оккупанты обстреляли из "Градов" Новые Петровцы.

Об этом сообщила в Facebook полиция Киевской области

Реклама

Какая ситуация

"В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция. В настоящее время пожар удалось ликвидировать. Пострадавших, к счастью, нет", – отметили в полиции.

Фото – полиция Киевской области.

Как отмечается, на месте происшествия работают полицейские, которые фиксируют последствия обстрела.

Что происходит

В официальной сводке Министерства обороны Украины по состоянию на 18.00 19 марта 2022 сообщается, что защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны и вынуждают врага отказаться от продолжения наступления..

Реклама

Сегодня у оккупанта оказалось меньше на один разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".

В Луганской области Вооруженные силы Украины могли похвастать поражением тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.

Реклама

Экс-премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор хотят, чтобы был создан новый Международный трибунал для расследования действий президента России Владимира Путина в Украине.

Напомним, российские оккупанты активно "мобилизуют" мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО и используют в собственных интересах, а ввиду того, что большинство этих людей имеет низкий уровень подготовки и слабый моральный дух, немногие из них имеют шансы выжить.

Читайте также: