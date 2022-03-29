Оккупанты похитили мэров Берислава и Голой Пристани в Херсонской области

С начала войны оккупанты похитили 11 городских голов

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Российские оккупанты похитили мэра Берислава Александра Шаповалова и мэра Голой Пристани Александра Бабича.

Похищение мэров

21 марта председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщил, что в субботу, 19 марта, около 11:00 оккупанты похитили городского голову Берислава и еще одного местного активиста.

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"У мужчины проблемы с сердцем, тяжело перенес заболевание коронавирусом. Родные волнуются за состояние здоровья Александра Шаповалова", – указал Лагута.

По его словам, местонахождение мэра и других пленных неизвестны.

Кроме этого, о похищении Александра Шаповалова и Александра Бабича заявил и мэр Киева Виталий Кличко.

"За время войны, с 24 февраля, оккупанты похитили 11 городских голов и 8 других должностных лиц муниципалитетов", – сказал он.

В Офисе Генерального прокурора заявили, что было начато уголовное производство по похищению оккупантами городского головы Голой Пристани в Херсонской области.

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"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 28 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают заложника главу Голопристанского городского совета", – указали в Офисе Генпрокурора.

Как отмечается, сейчас в уголовном производстве пытаются установить обстоятельства происшествия и причастных лиц.

Заявление президента

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist заявил, что российские оккупанты похитили и убили несколько мэров украинских городов.

"Похищают мэров наших городов. Некоторых из них убили. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы. И некоторые из них были заменены.. Эти операции проводят те же люди (похищавшие украинцев во время оккупации Донбасса – Ред.)", – сказал он.

Напомним, 26 марта российские оккупанты зашли в Славутич Киевской области и похитили мэра города Юрия Фомичева.

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