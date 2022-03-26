Оккупанты похитили мэра Славутича Юрия Фомичева

Российские военные зашли в город Киевской области и захватили главу населенного пункта – местные жители вышли на акцию протеста

Военные РФ похитили мэра Славутича / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты зашли в Славутич Киевской области и похитили мэра города Юрия Фомичева. Сейчас неизвестно, где находится городской голова. Однако мэрия продолжает свою работу.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Александр Павлюк.

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"По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", - написал он.

Тем временем местные жители массово выходят на акцию протеста против российских оккупантов. Россияне открыли огонь в воздух и бросали свитошумовые гранаты в толпу.

"Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше. Люди начали движение к больнице, которую захватили орки", - добавил Павлюк.

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По предварительной информации, есть первые пострадавшие. В Сети появилось видео, где показали людей с кровью на руках.

Фото KIEVMAP

Снайперы обстреливали Славутич

В Славутиче людям запретили передвигаться по городу, потому что в населенном пункте работают снайперы. В МАГАТЭ обеспокоены тем, что российские войска обстреливают населенный пункт, где проживают сотрудники ЧАЭС.

В украинском регуляторе сообщили, что обстрелы создают угрозу домам и семьям работников, которые обеспечивают ядерную и радиационную безопасность Чернобыльской АЭС.