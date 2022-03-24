Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Трибунал

Помста? Чому Путін стирає з лиця землі Маріуполь

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 22:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кремль дратує проукраїнська позиція та розбудова міста
Росія знищує Маріуполь. Фото Reuters
Росія знищує Маріуполь. Фото Reuters

Українське місто Маріуполь, яке російські окупанти щоденно знищують, Кремль обрав за мішень не лише через стратегічні цілі.

Таку думку висловив мер Чернігова Владислав Атрошенко в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі "Україна 24".

Реклама

"В Маріуполі є дві причини. Одна – це позиція Ріната Ахметова. Важливо в цьому питанні, що він є проукраїнським бізнесменом і він зробив немало для розвитку Маріуполя. І зараз, я вважаю, його заслуги, його допомога Збройним силам, які обороняють Маріуполь, дуже велика. Тому причина тут є така як "зуб за зуб". Ну і, звісно, це є шлях до Криму", – зазначає Атрошенко.

Ситуація у Маріуполі

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Докладніше
Історії звитяг
5-класник Максим із Борисполя пізно ввечері втік із дому до штабу місцевої тероборони та зажадав, щоб взяли його добровольцем. “Він прийшов захищати рідних, землю, місто! Ось він герой!” - розповів один із бійців ТрО. Хлопець дуже засмутився, коли йому відмовили. Бійці знайшли перелякану маму Максима, передали їй сина і попросили не сварити його.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Полковник Котенко Сергій Леонідович – легендарний комбат батальйону «Вінницькі скіфи». Завдяки його сміливим діям та неймовірній рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки під Запоріжжям. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Цитата дня

Рішення Росії перевести розрахунки за газ у рублі – це спроба укріпити рубль та оголосити економічну війну Європейському Союзу.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Глава Офісу президента України
Як Путін пішов ва-банк
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
22,37
-
33,40
37,00
25,00
-
33,29
36,99
25,98
-
33,41
37,04
26,00
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
22,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти