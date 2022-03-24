Помста? Чому Путін стирає з лиця землі Маріуполь

Українське місто Маріуполь, яке російські окупанти щоденно знищують, Кремль обрав за мішень не лише через стратегічні цілі.
Таку думку висловив мер Чернігова Владислав Атрошенко в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі "Україна 24".
"В Маріуполі є дві причини. Одна – це позиція Ріната Ахметова. Важливо в цьому питанні, що він є проукраїнським бізнесменом і він зробив немало для розвитку Маріуполя. І зараз, я вважаю, його заслуги, його допомога Збройним силам, які обороняють Маріуполь, дуже велика. Тому причина тут є така як "зуб за зуб". Ну і, звісно, це є шлях до Криму", – зазначає Атрошенко.
Ситуація у Маріуполі
- 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 осіб – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.
- Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де перебували медики та вагітні.
- У Маріуполі від рук російської армії загинула гімнастка Катерина Дяченко, 2011 року народження.
- Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки Маріуполя. Там видно руйнації і пожежі багатоповерхівок внаслідок обстрілів РФ.
- 22 березня танкісти полку "Азов" у Маріуполі знищили танки, ББМ та піхоту російських окупантів. Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки.
- Російські окупанти нахабно брешуть маріупольцям, аби змусити їх виїхати до РФ.
- Через створену Росією гуманітарну катастрофу в Маріуполі, все більше містян гинуть просто від голоду.