Месть? Почему Путин стирает с лица земли Мариуполь

Украинский город Мариуполь, который российские оккупанты ежедневно уничтожают, Кремль выбрал мишенью не только из-за стратегических целей
Такое мнение высказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко в интервью Наташе Влащенко на канале "Украина 24".
"В Мариуполе есть две причины. Одна – это позиция Рината Ахметова. Немаловажно в этом вопросе, что он проукраинский бизнесмен и сделал немало для развития Мариуполя. И сейчас, я считаю, его заслуги, его помощь Вооруженным силам, которые обороняют Мариуполь, очень большая. Поэтому причина здесь такая как "зуб за зуб". Ну и, конечно, это путь в Крым", – отмечает Атрошенко.
Ситуация в Мариуполе
- 9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили дома.
- Через несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина из известного фото, которую выносили из больницы на носилках.
- За захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично приказал выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.
- В Мариуполе от рук русской армии погибла гимнастка Екатерина Дяченко, 2011 год рождения.
- Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки Мариуполя. Там видны разрушения и пожары многоэтажек в результате обстрелов РФ.
- 22 марта танкисты полка "Азов" в Мариуполе уничтожили танки, ББМ и пехоту российских оккупантов. Во время боя на улицах Мариуполя было уничтожено 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники.
- Российские оккупанты нагло врут мариупольцам, чтобы заставить их уехать в РФ.
- Из-за созданной Россией гуманитарной катастрофы в Мариуполе все больше горожан погибают просто от голода.