Блокадний Маріуполь: місто перетворилося на руїни (фото, відео)

Маріупольці намагаються вижити без води, продуктів та ліків

Російські окупанти практично знищили колись красивий і квітучий Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

Після більш як 20 днів блокади найбільше портове місто на узбережжі Азовського моря Маріуполь перетворилося на руїни. Розгромлені магазини та адміністративні будівлі, знищені житлові будинки та школи – результат щоденних бомбардувань та обстрілів міста, в якому досі перебувають близько 100 тисяч цивільних.

Маріупольці намагаються вижити без води, продуктів та ліків. Городяни готують їжу на багаттях у дворах зруйнованих будівель та чекають на евакуацію.

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У Мережі опублікували фотографії того, на що російські окупанти перетворили колись красивий Маріуполь. На знімках можна побачити військову техніку, що згоріла, зруйновані будинки міста і біль в очах його мешканців.

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Маріупольська міська рада також опублікувала відео, на якому видно випалені будівлі та розбиті вулиці.

"Відео триває лише одну хвилину, але скільки викликає болі, жалості та люті", – йдеться у підписі до ролика.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Маріуполі жителів Лівобережного району розпочали масово та примусово вивозити на територію Росії. Кілька тисяч осіб вже виявилися на території РФ.

Також ми інформували, що командування росіянами із захоплення українського Маріуполя здійснює генерал-полковник Михайло Мізинцев. Він особисто наказав бомбардувати пологовий будинок, де були медики та вагітні жінки.

Крім того, стало відомо, що генерал Михайло Мізинцев у грубій формі звертається до своїх підлеглих і, не соромлячись у висловлюваннях, загрожує їм фізичною розправою та навіть убивством.