Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

"Замочити" підлеглого та відрізати вухо – Маріуполь знищує російський генерал-садист

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 15:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Начальник Центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев загрожував убивством військовослужбовцю прямо під час наради
Генерал РФ Михайло Мізинцев готовий вбивати не лише жителів Маріуполя, а й своїх солдатів. Фото: колаж "Сьогодні"
Генерал РФ Михайло Мізинцев готовий вбивати не лише жителів Маріуполя, а й своїх солдатів. Фото: колаж "Сьогодні"

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало аудіозапис, на якому чути, як начальник Національного центру управління обороною РФ генерал Михайло Мізинцев, відповідальний за блокаду Маріуполя, у грубій формі звертається до своїх підлеглих і, не соромлячись у висловлюваннях, загрожує їм фізичною розправою та навіть вбивством. Відповідний ролик пресслужба ГУР МО опублікувала на своїй сторінці у Facebook у середу, 23 березня.

Зважаючи на все, запис було зроблено під час однієї з нарад, що проводилися Мізінцевим.

Реклама

"Хто цього у*людка сюди привів? Ось ти подивися на це чудовисько. Він, мр*зь, стоїть насупив бичачі очі... пику смердючу показує мені. Чого він ще служить? Чому я повинен займатися вашою мерзотністю? Чому в нього ще фізіономія не понівечена? Чому вухо не відрізане? Чому не шкутильгає цей у*людок досі? Знайти його у реанімації та вштовхнути йому туди розбиту пляшку пива. І все списати на бомжів. Бомжі при спробі розподілу пляшки пива замочили", – відчитував генерал підлеглого.

Коментуючи запис, у ГУР МО наголосили, що для російського командування їхні солдати є лише витратним матеріалом та гарматним м'ясом. Розвідники також звернулися до генерала РФ та попередили його про неминучу відплату за злочини проти України.

Реклама

"Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців отримаєш сповна. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми значно ближчі, ніж ти думаєш", – написали розвідники, подякувавши Мізінцеву за ідею з пляшкою.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де знаходилися медики та вагітні.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.

Реклама

Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Бойові дії
Докладніше
Блокада Маріуполя
Українці за кордоном
Росія цинічно бомбить Харків
Технології
Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1008
Докладніше
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Майор Чобан Степан – військовий льотчик-винищувач 1-го класу. На Су-27 піднявся у небо над Кропивницьким і вступив у повітряний бій з російськими загарбниками, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Це дозволило піднятись у повітря решті українських літаків, вивести їх з-під удару та перебазувати на резервний аеродром. Ворог атакував літак майора ракетою - Чобан загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Майор Михальчук Ігор – командир підрозділу танкового батальйону. У бою з переважаючими силами противника виявив військову кмітливість і хоробрість, знищивши численні бронемашини ворога. За особисту мужність нагороджений званням Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти