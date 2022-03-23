"Замочити" підлеглого та відрізати вухо – Маріуполь знищує російський генерал-садист

Начальник Центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев загрожував убивством військовослужбовцю прямо під час наради

Генерал РФ Михайло Мізинцев готовий вбивати не лише жителів Маріуполя, а й своїх солдатів. Фото: колаж "Сьогодні"

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало аудіозапис, на якому чути, як начальник Національного центру управління обороною РФ генерал Михайло Мізинцев, відповідальний за блокаду Маріуполя, у грубій формі звертається до своїх підлеглих і, не соромлячись у висловлюваннях, загрожує їм фізичною розправою та навіть вбивством. Відповідний ролик пресслужба ГУР МО опублікувала на своїй сторінці у Facebook у середу, 23 березня.

Зважаючи на все, запис було зроблено під час однієї з нарад, що проводилися Мізінцевим.

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"Хто цього у*людка сюди привів? Ось ти подивися на це чудовисько. Він, мр*зь, стоїть насупив бичачі очі... пику смердючу показує мені. Чого він ще служить? Чому я повинен займатися вашою мерзотністю? Чому в нього ще фізіономія не понівечена? Чому вухо не відрізане? Чому не шкутильгає цей у*людок досі? Знайти його у реанімації та вштовхнути йому туди розбиту пляшку пива. І все списати на бомжів. Бомжі при спробі розподілу пляшки пива замочили", – відчитував генерал підлеглого.

Коментуючи запис, у ГУР МО наголосили, що для російського командування їхні солдати є лише витратним матеріалом та гарматним м'ясом. Розвідники також звернулися до генерала РФ та попередили його про неминучу відплату за злочини проти України.

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"Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців отримаєш сповна. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми значно ближчі, ніж ти думаєш", – написали розвідники, подякувавши Мізінцеву за ідею з пляшкою.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де знаходилися медики та вагітні.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.

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Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.