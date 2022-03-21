"Х*й вам, а не Маріуполь": у міськраді відмовились здавати місто окупантам

Загарбники запропонували подумати керівництву міста, однак відповідь була готова одразу

Відповідь окупантам вже давно готова/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти запропонували мерії Маріуполя перейти на бік окупантів та сказали подумати до ранку. Однак у міськраді готові озвучити свою відповідь хоч зараз.

Про це у Facebook написав радник мера міста Петро Андрющенко.

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Відповідь мерії

"Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік Росії. Дали часу до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. Х*й вам, а не Маріуполь", — написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

На Маріуполь скидають до 100 авіабомб РФ на добу

Понад 350 тисяч маріупольців ховаються в укриттях та підвалах від постійних обстрілів з боку окупантів. Ситуація у місті критична. У середньому за добу війська РФ скидають від 50 до 100 авіабомб на місто.

"Руйнування колосальні. За попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% – не підлягає відновленню. Збройні сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої тривають уже на околицях міста, але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю", – вказали у міськраді.

Близько 6500 легкових машин із місцевими жителями виїхали з Маріуполя, частина людей уже дісталася Запоріжжя. Там вони отримали необхідну першу допомогу у центрах підтримки. Загалом із Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей.

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