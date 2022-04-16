Некоторым украинцам отправили гуманитарную помощь — кто ее получил

Гуманитарная помощь состоит из 5,6 тыс. продуктовых наборов

Украинцы получили от Фонда продуктовые наборы / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Жители Марьинки, Селидового, Курахового, Авдеевки и других населенных пунктов Покровского района получили 5,6 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщают в Фонде.

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Отметим, что с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал жителям Донбасса более 34 тысяч наборов с продуктами питания. Всего такие наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Кто получает помощь в первую очередь?

В первую очередь продуктовые наборы получают социально незащищенные категории населения, среди которых:

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одинокие матери;

дети с инвалидностью;

многодетные семьи;

те, кого невозможно эвакуировать из зоны боевых действий.

В набор входят: макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенка. Состав рекомендован ВОЗ по осмотру на его энергетическую ценность.

Напомним, что для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

Ранее мы писали, что Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов из самыми необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины.