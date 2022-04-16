Частині українців відправили гуманітарну допомогу — хто її отримав

Гуманітарна допомога складається з 5,6 тис. продуктових наборів

Українці отримали від Фонду продуктові набори / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Мешканці Мар'їнки, Селидового, Курахового, Авдіївки та інших населених пунктів Покровського району отримали 5,6 тисяч продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляють у Фонді.

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Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова вже передав жителям Донеччини понад 34 тисячі наборів із продуктами харчування. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Хто отримує допомогу в першу чергу?

В першу чергу продуктові набори отримують соціально незахищені категорії населення, серед яких:

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одинокі матері;

діти з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

ті, кого неможливо евакуювати із зони бойових дій.

До набору входять: макарони, борошно, крупи, консерви, цукор, згущене молоко. Склад рекомендований ВООЗ з огляжу на його енергетичну цінність.

Нагадаємо, що для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей.

Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів з найнеобхіднішими продуктами для мешканців Луганщини.