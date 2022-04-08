Частина українців отримає гуманітарну допомогу — хто увійде до списку

Жителі Авдіївки отримають 6 тисяч наборів гуманітарної допомоги від проєкту "Рятуємо життя", першу партію вже передали на місця.
Про це повідомляє пресслужба проєкту.
В першу чергу отримають її соціально незахищені категорії населення, серед яких:
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- одинокі матері;
- діти з інвалідністю;
- багатодітні сім’ї;
- ті, кого неможливо евакуювати з зони бойових дій.
До набору входять: макарони, борошно, крупи, консерви, цукор, згущене молоко. Склад рекомендований ВООЗ із огляжу на його енергетичну цінність.
Зауважимо, що фінансування проєкту "Рятуємо життя" здійснюють компанії Метінвест і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова та за підтримки держави.
Загалом група Метінвест обладнала понад 6 тисяч місць для вимушених переселенців у містах своєї присутності. Тут людям надають прихисток, гаряче харчування, одяг, побутові та гігієнічні товари, а також медичну та психологічну допомогу.
Психологічна допомога
Для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей.
За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до спеціалістів з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Загалом це майже 300 осіб.
Фонд Ріната Ахметова забезпечує психологічну підтримку людям, що постраждали від війни, ще з 2014 року. Тоді вперше 250 психологів пройшли навчання за курсом "Травма війни" та надали допомогу понад 60 тисячам українців з Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, що раніше Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування для мешканців Луганщини.
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