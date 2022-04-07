Сотни тонн гуманитарки: сколько помощи получил хаб в Запорожье с начала войны

Рассказываем, сколько жизненно необходимых наборов создают в гуманитарном хабе Запорожья каждый день

Какую помощь получают украинцы / Фото: Коллаж: Сегодня

Центр гуманитарной миссии Группы "Метинвест" в Запорожье принял уже 1700 тонн помощи для украинцев, пострадавших от войны. Он был создан на базе предприятия "Запорожсталь".

"Сегодня" рассказывают, чем занимаются волонтеры и какую помощь уже получили.

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Каждый день волонтеры центра собирают, сортируют и распределяют гуманитарную помощь туда, где она нужна больше всего.

Наборы состоят из пищевых продуктов и товаров первой необходимости:

мука и крупа;

сахар и сгущенка;

подсолнечное масло;

консервы и другие продукты;

медикаменты;

средства индивидуальной гигиены.

Гуманитарный штаб получает помощь и от Фонда Рината Ахметова. На днях запорожские волонтеры собрали и отправили 2000 продуктовых наборов для Харькова, еще 5500 продуктовых наборов – в Луганскую область.

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В самом Запорожье продуктовые наборы от Фонда начали выдавать в офисе Зеленого центра "Метинвест".

Работают в запорожском центре примерно 200 волонтеров, которые являются сотрудниками "Запорожстали". В сутки они могут сформировать до 10 тысяч жизненно необходимых продуктовых наборов.

Помощь других стран

Большие объемы помощи в Запорожье поступают из-за границы. В первые дни войны в Польше на базе "Метинвест Польша" создали хаб, а теперь открыли второй центр, чтобы скорее доставлять помощь.

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Эти центры аккумулируют помощь со всего мира от тех, кто хочет помочь Украине. Инициативу уже поддержали Румыния, Прибалтика, Нидерланды, Германия, Польша.

"У нас есть необходимый опыт предоставления гуманитарной помощи и спасения людей. Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" реализуется в координации с Фондом Рината Ахметова, который с 2014 года занимается помощью пострадавших от войны регионов и помог выжить более 5 млн человек, – рассказал руководитель проекта "Спасаем жизнь" Александр Вишняков.

Помощь медикаментами

Раньше мы писали, что из этого хаба в Запорожье было доставлено большую партию медикаментов в Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения от Фонда Рината Ахметова и Метинвеста.

Доставленные медикаменты необходимы для оказания экстренной помощи и оперативных вмешательств.

По словам главврача, сейчас такие медикаменты очень сложно купить где бы то ни было.

"Сегодня" также рассказывали, как еще компании Рината Ахметова помогают украинцам в трудные времена.