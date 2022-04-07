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СЬОГОДНІ Війна Життя

Сотні тонн гуманітарки: скільки допомоги отримав хаб у Запоріжжі з початку війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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7 квітня, 14:02
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Розповідаємо, скільки життєво необхідних наборів створюють у гуманітарному хабі Запоріжжя щодня
Яку допомогу отримують українці
Яку допомогу отримують українці / Фото: Колаж: Сьогодні

Центр гуманітарної місії Групи "Метінвест" у Запоріжжі прийняв уже 1700 тонн допомоги для українців, які постраждали від війни. Він був створений на базі підприємства "Запоріжсталь".

"Сьогодні" розповідають, чим займаються волонтери та яку допомогу вже отримали.

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Щодня волонтери центру збирають, сортують і розподіляють гуманітарну допомогу туди, де вона найбільш потрібна.

Набори складаються з харчових продуктів і товарів першої необхідності:

  • борошно та крупа;
  • цукор і згущене молоко;
  • соняшникова олія;
  • консерви й інші продукти;
  • медикаменти;
  • засоби індивідуальної гігієни.

Гуманітарний штаб отримує допомогу і від Фонду Ріната Ахметова. Днями запорізькі волонтери зібрали та відправили 2000 продуктових наборів для Харкова, ще 5 500 продуктових наборів – на Луганщину.

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У самому Запоріжжі продуктові набори від Фонду почали видавати в офісі Зеленого центру "Метінвест".

Працюють у запорізькому центрі приблизно 200 волонтерів, які є співробітниками "Запоріжсталі". За добу вони можуть сформувати до 10 тисяч життєво необхідних продуктових наборів.

Допомога інших країн

Великі обсяги допомоги в Запоріжжя надходять з-за кордону. В перші дні війни у Польщі на базі "Метінвест Польща" створили хаб, а тепер відкрили другий центр, щоб швидше доставляти допомогу.

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Ці центри акумулюють допомогу з усього світу від тих, хто хоче допомогти Україні. Ініціативу вже підтримали Румунія, країни Прибалтики, Нідерланди, Німеччина, Польща.

"У нас є необхідний досвід із надання гуманітарної допомоги та спасіння людей. Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" реалізується в координації з Фондом Ріната Ахметова, який з 2014 року займається допомогою регіонам, що постраждали від війни, та допоміг вижити більш ніж 5 млн людей, – розповів керівник проєкту "Рятуємо життя" Олександр Вишняков.

Допомога медикаментами

Раніше ми писали, що з цього самого хабу у Запоріжжі було доставлено велику партію медикаментів до Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування від Фонду Ріната Ахметова та Метінвесту.

Доставлені медикаменти потрібні для надання екстреної допомоги та оперативних втручань.

За словами головного лікаря, зараз такі медикаменти дуже складно купити будь-де.

"Сьогодні" також розповідали, як ще компанії Ріната Ахметова допомагають українцям у скрутні часи.

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