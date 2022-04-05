У постачальників купити неможливо: Покровська лікарня отримала важливі медикаменти

Розповідаємо, які види медикаментів отримала лікарня від фонду Ріната Ахметова та "Метінвест"

Лікарня покровська отримує важливі препарати / Фото: Колаж: Сьогодні, "Сегодня"

Із Запоріжжя до Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування доставили чергову велику партію медикаментів від Фонду Ріната Ахметова та групи компаній "Метінвест".

Керівник КНП "Покровська КЛІЛ" Юрій Бородін каже, що ці медикаменти є дуже важливими і використовуються під час надання екстреної допомоги і оперативних втручань.

Реклама

"Купити ці препарати у виробників зараз неможливо, тому ми дуже вдячні фонду Ріната Ахметова та компанії Метінвест за таку своєчасну та необхідну допомогу", – прокоментував він.

Головний лікар також наголосив, що ліки надаються згідно з заявками медустанов, а процес їх постачання продуманий до дрібниць. До міст присутності підприємств групи "Метінвест" така допомога надходитиме і надалі.

Вона надається у рамках спеціальної програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Цей фонд за 16 років роботи допоміг врятувати життя 8 млн осіб.

Реклама

Допомога "Метінвесту"

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков розповів, що компанія організувала двоступеневу систему надання допомоги.

Наприклад, на базі "Метінвесту" відкрито гуманітарний хаб у Польщі. Він спільно з ДТЕКом та Фондом Ріната Ахметова, закуповує та збирає гуманітарну допомогу, яку передають європейські країни.

Далі ця допомога вирушає до Запоріжжя, де на базі "Запоріжсталі" сортується, вкладається у набори, і вирушає до міст, куди її можливо доставити. Детальніше про це, та про те, як "Метінвест" переводить промисловість на воєнні рельси читайте в нашому матеріалі.

Реклама

"Сьогодні" також розповідали, як ще компанії Ріната Ахметова допомагають українцям у скрутні часи.