У постачальників купити неможливо: Покровська лікарня отримала важливі медикаменти

Із Запоріжжя до Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування доставили чергову велику партію медикаментів від Фонду Ріната Ахметова та групи компаній "Метінвест".
Керівник КНП "Покровська КЛІЛ" Юрій Бородін каже, що ці медикаменти є дуже важливими і використовуються під час надання екстреної допомоги і оперативних втручань.
"Купити ці препарати у виробників зараз неможливо, тому ми дуже вдячні фонду Ріната Ахметова та компанії Метінвест за таку своєчасну та необхідну допомогу", – прокоментував він.
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Головний лікар також наголосив, що ліки надаються згідно з заявками медустанов, а процес їх постачання продуманий до дрібниць. До міст присутності підприємств групи "Метінвест" така допомога надходитиме і надалі.
Вона надається у рамках спеціальної програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Цей фонд за 16 років роботи допоміг врятувати життя 8 млн осіб.
Допомога "Метінвесту"
Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков розповів, що компанія організувала двоступеневу систему надання допомоги.
Наприклад, на базі "Метінвесту" відкрито гуманітарний хаб у Польщі. Він спільно з ДТЕКом та Фондом Ріната Ахметова, закуповує та збирає гуманітарну допомогу, яку передають європейські країни.
Далі ця допомога вирушає до Запоріжжя, де на базі "Запоріжсталі" сортується, вкладається у набори, і вирушає до міст, куди її можливо доставити. Детальніше про це, та про те, як "Метінвест" переводить промисловість на воєнні рельси читайте в нашому матеріалі.
"Сьогодні" також розповідали, як ще компанії Ріната Ахметова допомагають українцям у скрутні часи.