У поставщиков купить невозможно: Покровская больница получила важные медикаменты

Из Запорожья в Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения доставили очередную крупную партию медикаментов от Фонда Рината Ахметова и группы компаний "Метинвест".
Руководитель КНП "Покровская КБИЛ" Юрий Бородин говорит, что эти медикаменты очень важны и используются для предоставления экстренной помощи и оперативных вмешательств.
"Купить эти препараты у производителей сейчас невозможно, поэтому мы благодарны Фонду Рината Ахметова и компании "Метинвест" за такую своевременную и необходимую помощь", – прокомментировал он.
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Главный врач также подчеркнул, что лекарства предоставляются согласно заявкам медучреждений, а процесс их поставки продуман до мелочей. В города, где присутствуют предприятия группы "Метинвест", такая помощь будет поступать и далее.
Она предоставляется в рамках специальной программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Фонд за 16 лет работы помог спасти жизнь 8 млн человек.
Помощь от "Метинвеста"
Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков рассказал, что компания организовала двухступенчатую систему оказания помощи.
Например, на базе "Метинвеста" открыт гуманитарный хаб в Польше. Совместно с ДТЭК и Фондом Рината Ахметова там закупают и собирают гуманитарную помощь, которую передают европейские страны.
Дальше эта помощь отправляется в Запорожье, где на базе "Запорожстали" сортируется, укладывается в наборы и отправляется в города, куда ее следует и можно доставить. Подробнее об этом и о том, как "Метинвест" переводит промышленность на военные рельсы, читайте в нашем материале.
"Сегодня" также рассказывали, как еще компании Рината Ахметова помогают украинцам в трудные времена.