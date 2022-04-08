Луганская область получила гуманитарную помощь: жителям передали 5,6 тыс. продуктовых наборов

Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов с необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины

Жителям Луганщины оказывают помощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны России против Украины жители Луганской области не только страдают от постоянных обстрелов, но и страдают из-за острой нехватки пищевых продуктов. И сегодня, к сожалению, ситуация остается крайне критичной.

Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе, Фонд Рината Ахметова делает все возможное для помощи людям. 8 апреля Фонд передал очередную партию гуманитарной помощи.

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Продуктовые наборы для украинцев

Жителям Луганской области было передано 5,6 тыс. наборов с продуктами питания. В целом Фонд уже передал в Луганскую область более 16,5 тыс. таких наборов. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Психологическая помощь

Война и экстренный выезд из привычных мест – большой вызов для человеческой психики. Следовательно, для переселенцев организоваликабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

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По последним данным, каждый десятый человек с "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. В общей сложности это почти 300 человек.

Фонд Рината Ахметова обеспечивает психологическую поддержку пострадавшим от войны людям еще с 2014 года. Тогда впервые 250 психологов прошли обучение по курсу "Травма войны" и оказали помощь более 60 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы рассказывали, что в Украине стартовал проект бесплатной психологической помощи для детей и взрослых. Для украинцев тоже открыли "горячую линию", где можно бесплатно пообщаться с психологом.