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Предоставляют приют и еду: как помогают эвакуированным в Запорожье мариупольцам

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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7 апреля, 15:28
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Людей, вывезенных из Мариуполя, обеспечивают убежищем и продуктовыми наборами
Переселенцев обеспечивают самым необходимым
Переселенцев обеспечивают самым необходимым / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Тысячи мариупольцев вынуждены были покинуть родные дома из-за военной агрессии России. Многие из них уехали в Запорожье, где для переселенцев развернули приюты.

Как передает "Сегодня", Фонд Рината Ахметова продолжает ежедневно предоставлять переселенцам пищу.

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Помощь направляется в "Зеленый центр Метинвест", который расположен в Запорожье. 7 апреля мариупольцам передали 1000 продуктовых наборов, в состав которых входят:

  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • тушеное мясо;
  • паштет;
  • печенье.

В целом волонтеры раздали тем, кто в этом нуждался, более 6000 наборов с самым необходимым.

Поддержки хватит всем

По словам руководителя общественного союза "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье Александра Балабы, Фонд Рината Ахметова уже много лет занимается благотворительностью. Во время войны эта поддержка есть и будет еще более существенной, ее хватит на всех.

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На складах все есть. Единственное, что нам нужно, чтобы люди к нам приходили и получали эти наборы. И, конечно, нам нужно, чтобы закончилась война, – заметил Балаба.

Психологическая помощь

Война и экстренный выезд из привычных мест – большой вызов для человеческой психики. Для переселенцев организоваликабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

По последним данным, каждый десятый человек из "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. В общей сложности это почти 300 человек.

Фонд Рината Ахметова обеспечивает психологическую поддержку пострадавшим от войны людям еще с 2014 года. Тогда впервые 250 психологов прошли обучение по курсу Травма войны и оказали помощь более 60 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей.

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Ранее мы рассказывали, что в Украине стартовал проект бесплатной психологической помощи для детей и взрослых. Для украинцев тоже открыли "горячую линию", где можно безвозмездно пообщаться с психологом.

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Вертолеты 135
Вертолеты
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Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
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Средства ПВО 55
Средства ПВО
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РСЗО
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