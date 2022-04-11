Жителям Киевщины отправили гуманитарную помощь — кто ее получит

Гуманитарная помощь состоит из 2 тыс. наборов с продуктами первой необходимости

Гуманитарная помощь назначена жителям Киевской области / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Для жителей Ирпеня и Бучи отправили партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщают в Фонде.

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Фонд Рината Ахметова направил 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В частности, в них: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, а также консервированное тушеное мясо.

Всего наборы выживания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 7,5 тысячи жителей Киевской области. В общем продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Психологическая помощь во время войны

Для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

По последним данным, каждый десятый человек с "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. В общей сложности это почти 300 человек.

Фонд Рината Ахметова обеспечивает психологическую поддержку пострадавшим от войны людям еще с 2014 года. Тогда впервые 250 психологов прошли обучение по курсу "Травма войны" и оказали помощь более 60 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей.

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Ранее мы писали, что Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов из самыми необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины.

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