Мешканцям Київщини відправили гуманітарну допомогу — хто її отримає

Гуманітарна допомога складається з 2 тис. наборів з продуктами першої необхідності

Гуманітарна допомога призначена жителям Київщини / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Для мешканців Ірпеня та Бучі відправили партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляють у Фонді.

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Фонд Ріната Ахметова надіслав 2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. Зокрема, у них згущене молоко, борошно, макарони, цукор, а також консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори виживання від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 7,5 тисяч жителів Київської області. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Зауважимо, що допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Психологічна допомога під час війни

Для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, і дітей.

За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до спеціалістів з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Загалом це майже 300 осіб.

Фонд Ріната Ахметова забезпечує психологічну підтримку людям, що постраждали від війни, ще з 2014 року. Тоді вперше 250 психологів пройшли навчання за курсом "Травма війни" та надали допомогу понад 60 тисячам українців з Донецької та Луганської областей.

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Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів найнеобхіднішими продуктами харчування для мешканців Луганщини.

Також ми розповідали, як Україні швидко та успішно інтегруватися в ЄС за допомогою бізнесу.