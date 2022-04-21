Жданов: Путину необходима победа в Мариуполе

Президенту России безразлично, какие там потери и кого там убьют

Эксперт отметил, что Путина прежде всего волнуют потери техники, а не человеческие. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия использует в Мариуполе сверхтяжелые бомбы, которые не применяли даже в Сирии. Такая трехтонная бомба пробивает несколько перекрытий бетонных построек, а затем взрывается внутри.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал во время эфира "Украина вместе" с Андреем Булгаковым на YouTube-канале "Украина 24".

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Бомбардировка Мариуполя

По словам эксперта, такая жестокость для президента России Владимира Путина необходима, чтобы одержать хоть какую-то победу:

"Ему безразлично, какие там потери и кого там убьют. Кстати, безразлично сколько российских солдат погибнет. Ему нужна победа – вот и все. На фронтах там победа – она такая непонятная. Они там наступают, а мы держим позиции. А здесь они видят финишную прямую. Они надеются, что еще один удар, еще одна бомба и все – город наш. Мы поднимаем флаг и говорим, что мы победили. И эту победу он будет преподносить своему обществу как наибольший успех в этой компании".

Кроме этого, Олег Жданов отметил, что для российской пропаганды не будет проблем показать парад на разбомбленном Мариуполе так, чтобы это восприняли как победу.

Также он рассказал, какое еще оружие может использовать Путин в Мариуполе:

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"Сейчас у него еще есть время. Если мы говорим "сакральная дата – 9 мая", то я думаю, что бомбардировка этими сверхтяжелыми бомбами будет продолжена. Хотя, насколько я понимаю, там участок где-то 20 с лишним квадратных километров – это этими подземными сооружениями. Там целый подземный город есть. Там бомбить его надо и не одним самолетом, очень долго для того, чтобы полностью вскрыть его или гарантированно уничтожить всех, кто там находится".

Потери техники в РФ

По мнению эксперта, человеческие потери для Путина ничего не весят – его прежде всего волнуют потери техники. В частности, в России уже возникли проблемы с танками Т-90.

"В Российской Федерации их уже нет. Несколько штук еще есть на территории Украины. А остальное мы сожгли".

Путин же может поднять не один самолет:

"Он может поднять и эскадрилью для того, чтобы они отбомбились и сделали массированный бомбовый удар, пять, десять – не имеет значения. Дело в победе. Он хочет одержать эту победу. Потому что других побед у него нет и не будет. В Генеральном штабе это понимают".

Кроме этого, он заявил, что технически НАТО может объявить о закрытии воздушного пространства над Мариуполем:

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"Объявить и контролировать, но будет это выполняться или нет? Думаю, нет. И, наоборот, возвращаясь к проблеме разрастания этой войны до мировой, Путин будет намеренно провоцировать НАТО вмешаться в эту войну уже огневыми средствами, допустим, сбить или атаковать его самолет, который нарушает норму запрета со стороны альянса".

Напомним, российские оккупанты фиксируют на видео то, как обстреливают мирных жителей Мариуполя. Захватчики не скрывают своих преступлений.

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