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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Украине передали сверхмощное оружие натовского калибра. Анализ ситуации на фронте

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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21 апреля, 17:55
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Россияне, которые увидят это оружие, уже не смогут никому о нем рассказать
Алексей Бурлаков (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Бурлаков (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Страны-партнеры активно предоставляют Украине вооружение. Оружие такого уровня приближает нас к стандартам НАТО.

Об этом рассказал Алексей Бурлаков телеведущему каналу "Украина 24" Василию Пехньо в эфире проекта "Украина вместе".

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В Украину поступает мощное вооружение из разных стран. Наши партнеры из Норвегии передают нам Mistral. Это установка, позволяющая сбивать вертолеты и самолеты на небольших дистанциях, на небольших высотах.

Теоретически это 3 км, но модернизированная установка может достигать и 7,5 км, отмечает Алексей Бурлаков.

Такое вооружение не самое новое, но до сих пор одно из передовых.

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"Если все то, что нам дадут сейчас партнеры, то, что они пообещали нам дать, то в принципе, это требование закрыть небо над Украиной, они могут быть и выполнены. Потому что преимущественно то, что мы просили у Западных партнеров, они и дают", – отмечает Бурлаков.

Также он интригует возможными поставками нам самолетов: "По самолетам такая история. Они вроде бы есть, будто их нет, думаю об этом узнают только россияне, но те россияне, которые об этом узнают уже не смогут никому об этом рассказать. Потому о самолетах не будем. Они точно будут, они точно будут украинскими".

Важным моментом, по словам журналиста, является то, что компания AeroVironment предоставит Украине 100 дронов Quanticx Recon. Это дроны-разведчики, это очень крутое оружие:

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"Россиянам не будет видно это оружие, кроме того, они не смогут его перехватить, не смогут увидеть, они не смогут его обезвредить, и, соответственно, не смогут от него спрятаться куда-то. Он имеет очень большое качество изображения, которое он передает и может летать 45 мин без подзарядки. То есть это большой радиус охвата этого дрона".

От этой компании как помощь от США Украина получит в пользование дроны-камикадзе – это дроны, которые определяют цель и уничтожают ее не пытаясь вернуться. Это фактически одноразовые дроны, но они обладают чрезвычайной эффективностью и их никто не может увидеть.

Рассказал Бурлаков и о помощи Нидерландов. Страна придает нам самоходные гаубицы 155 мм калибра. Важно, что это натовский калиб. Такое оружие приближает нашу страну к переходу к натовским стандартам.

Журналист отметил, что стратегически важно, что о вооружении, которое мы получаем, Россия узнает только тогда, когда оружие уже в Украине. Это может их озадачить. В частности, полезным поступлением являются установки Nasams, которые предоставила Норвегия. Они входят в систему противовоздушной обороны и предназначены защитить небо на уже средних дистанциях. Это считается одной из самых мощных систем в мире.

Чем угрожает Россия в ответ?

Россия в ответ проводит испытания баллистической ракеты Сармат. Бурлаков рассказал, почему его это несколько взволновало: "Сарматы – это название племен, проживавших в том числе и на территории Украины, это Донбасс, это Приазовье. Почему так решили назвать стратегическую ракету, которая может теоретически переносить ядерное вооружение и во время войны делать такие испытания?.."

Конечно были и традиционные заявления от России, что аналогов такому вооружению нет и что это позволит не посягать на обороноспособность России. Бурлаков добавил, что их обороноспособность уже и так подорвана, и поблагодарил всех к этому причастных.

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