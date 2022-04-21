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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Україні передали надпотужну зброю натовського калібру Аналіз ситуації на фронті

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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21 квітня, 17:55
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Росіяни, які побачать цю зброю вже не зможуть нікому про неї розказати
Олексій Бурлаков (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Бурлаков (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Країни-партнери активно надають Україні озброєння. Зброя такого рівня наближає нас до натівських стандартів.

Про це розповів Олексій Бурлаков телеведучому каналу "Україна 24" Василю Пехньо в ефірі проекту "Україна разом".

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В Україну надходить потужне озброєння із різних країн. Наші партнери із Норвегії передають нам Mistral. Це установка, яка дозволяє збивати гелікоптери та літаки на невеликих дистанціях, на невеликих висотах. Теоретично це 3 км, але модернізована установка може сягати й 7,5 км, зазначає Олексій Бурлаков.

Таке озброєння не найновіше, але досі одне із передових.

"Якщо все те, що нам дадуть зараз партнери те, що вони пообіцяли нам дати, то в принципі, ця вимога закрити небо над Україною, вони може бути й виконана. Тому що переважно те, що ми просили в Західних партнерів, вони те й дають", – зазначає Бурлаков.

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Також він інтригує можливими постачаннями нам літаків: "Щодо літаків така історія. Вони ніби є, ніби їх немає, думаю про це дізнаються лише росіяни, але ті росіяни, які про це дізнаються вже на зможуть нікому про це розказати. Тому про літаки не будемо. Вони точно будуть, вони точно будуть українськими".

Важливим є моментом, зі слів журналіста, є те, що компанія AeroVironment надасть Україні 100 дронів Quanticx Recon. Це дрони-розвідники, це дуже крута зброя: "Росіянам не буде видно цю зброю, окрім того вони не зможуть її перехопити, не зможуть побачити, вони не зможуть його знешкодити, і, відповідно, не зможуть від нього сховатися кудись. Він має дуже велику якість зображення, яку він передає і він може літати 45 хв без підзарядки. Себто це великий дуже радіус охоплення цього дрона".

Від цієї компанії, як допомогу від США, Україна отримає в користування дрони-камікадзе – це дрони, які визначають ціль і знищують її не намагаючись повернутися. Це фактично одноразові дрони, але вони мають надзвичайну ефективність і їх ніхто не може побачити.

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Розповів Бурлаков і про допомогу Нідерландів. Країна надає нам самохідні гаубиці 155 мм калібру. Важливо, що це натівський каліб. Така зброя наближає нашу країну до переходу до натівських стандартів.

Журналіст зауважив, що стратегічно важливо, що про озброєння, яке ми отримуємо Росія дізнається лише тоді, коли зброя вже в Україні. Це може їх спантеличити. Зокрема корисним надходження є установки Nasams, які надала Норвегія. Вони входять в систему протиповітряної оборони і призначені захистити небо на середніх вже дистанціях. Це вважається однією з найпотужніших систем у світі.

Чим погрожує Росія у відповідь?

Росія у відповідь проводить випробування балістичної ракети Сармат. Бурлаков розповів, чому його це дещо схвилювало: "Сармати – це назва племен, які проживали в тому числі й на території України, це Донбас, це Приазов'я. Чому так вирішили назвати стратегічну ракету, яка може теоретично переносити ядерне озброєння, і під час війни робити такі випробування?.."

Звісно були й традиційні заяви від Росії, що аналогів такому озброєнню нема і що це дозволить не зазіхати на обороноздатність Росії. Бурлаков тут додав, що їхня обороноздатність вже і так підірвана, й подякував всім до цього причетним.

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