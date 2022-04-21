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Жданов: Путіну необхідна перемога в Маріуполі

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 квітня, 18:56
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Президенту Росії байдуже, які там втрати й кого там уб'ють
Експерт зазначив, що Путіна насамперед хвилюють втрати техніки, а не людські.
Експерт зазначив, що Путіна насамперед хвилюють втрати техніки, а не людські. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія використовує в Маріуполі надважкі бомби, яких не застосовували навіть у Сирії. Така тритонна бомба пробиває декілька перекриттів бетонних споруд, а потім вибухає всередині.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів під час ефіру "Україна разом" з Андрієм Булгаковим на YouTube-каналі "Україна 24".

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Бомбардування Маріуполя

За словами експерта, така жорстокість для президента Росії Володимира Путіна необхідна, щоб здобути хоч якусь перемогу:

"Йому байдуже, які там втрати й кого там вб'ють. До речі, байдуже скільки російських солдатів загине. Йому потрібна перемога – ось і все. На фронтах там перемога – вона така незрозуміла. Вони там наступають, а ми тримаємо позиції. А тут вони бачать фінішну пряму. Вони сподіваються, що ще один удар, ще одна бомба і все – місто наше. Ми підіймаємо прапор і кажемо, що ми перемогли. І цю перемогу він буде подавати своєму суспільству як найбільший успіх в цій компанії".

Крім цього, Олег Жданов зауважив, що для російської пропаганди не буде проблем показати парад на розбомбленому Маріуполі так, щоб це сприйняли як перемогу.

Також він розповів, яку ще зброю може використати Путін у Маріуполі:

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"Зараз у нього ще є час. Якщо ми кажемо "сакральна дата – 9 травня", то я думаю, що бомбардування цими надважкими бомбами буде продовжено. Хоча, наскільки я розумію, там ділянка десь 20 з гаком квадратних кілометрів – це цими підземними спорудами. Там ціле підземне місто є. Там бомбити його треба і не одним літаком, дуже довго для того, щоб повністю викрити його або гарантовано знищити всіх, хто там перебуває".

Втрати техніки у РФ

На думку експерта, людські втрати для Путіна нічого не важать – його насамперед хвилюють втрати техніки. Зокрема, в Росії вже виникли проблеми із танками Т-90:

"У Російської Федерації їх вже нема. Декілька штук ще є на території України. А решту ми спалили".

Щодо бомбардувальників, то їх у Росії, за його словами, не один полк. Проблема в тому, як зазначив Олег Жданов, що російські літаки не заходять у наш повітряний простір, тому українські військові не можуть їх дістати.

Путін натомість може підняти не один літак:

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"Він може підняти й ескадрилью для того, щоб вони відбомбилися і зробили масований бомбовий удар, п'ять, десять – немає значення. Справа в перемозі. Він хоче отримати цю перемогу. Бо інших перемог у нього немає і не буде. В Генеральному штабі це розуміють".

Крім цього, він заявив, що технічно НАТО може оголосити про закриття повітряного простору над Маріуполем:

"Оголосити та контролювати, але буде це виконуватися чи ні? Думаю, ні. І, навпаки, повертаючись до проблеми розростання цієї війни до світової, то Путін буде навмисно провокувати НАТО втрутитися в цю війну вже вогневими засобами, припустимо, збити або атакувати його літак, який порушує норму заборони з боку альянсу".

Нагадаємо, російські окупанти фіксують на відео те, як обстрілюють мирних жителів Маріуполя. Загарбники не приховують своїх злочинів.

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