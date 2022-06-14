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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Захватчики матом жалуются, что не могут набирать новичков – перехват

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 июня, 21:59
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По словам российских оккупантов, у них очень много отказников
У России проблемы с набором военнослужащих. Фото: коллаж "Сегодня"
У России проблемы с набором военнослужащих. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские офицеры не могут набрать новый личный состав. В армии РФ обнаружили 150 отказников. А происходящее в Украине оккупанты называют "зад**цей".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Так, перехвачен разговор офицеров русской 64 отдельной мотострелковой бригады, которая совершала зверства в Буче.

В ходе разговора подчиненный офицер спрашивает своего командира относительно правдивости слухов об увольнении Шойгу. Командир опровергает слухи:

"Нет, вроде. Вот он недавно Омурбекову (командиру 64 ОМСБР) звезду вручал (звание полковника)".

Кроме того, офицеры обсуждают обещанные российскими властями денежные надбавки:

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"За*бись. А то у нас отказников просто вообще – море... Здесь 150 отказников. Все, кто оттуда приходит. Их никто и осуждать не имеет права. Ну, кто второй раз захочет в эту зад**цу?"

Напомним, что 64 ОМСБР именно то подразделение, совершавшее ужасные преступления во время оккупации Бучи. После освобождения Бучи командир 64 ОМСБР Азатбек Омурбеков получил государственные награды РФ и внеочередное звание.

Оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ

Российские оккупанты массово отказываются идти в атаку на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует телефонный разговор военного РФ, перехват которого опубликовала Служба безопасности Украины.

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"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли из всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказал оккупант.

В СБУ отметили, что обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.

"Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских", – отметили в ведомстве.

В СБУ напомнили россиянам, желающим сохранить жизнь на войне, о "горячей" телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты жалуются, что на войне в Украине у россиян не выдерживает психика. У некоторых военных РФ "уже едет крыша". Кроме того, противник несет огромные потери.

Также родственники оккупантов возмущаются порядками в армии России. Отец русского военного рассказал историю о майоре, который потерял всю роту на войне в Украине, а сам сбежал домой.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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