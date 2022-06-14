Оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ – перехват

Перехваченный разговор демонстрирует, почему военные РФ предпочитают зачищать украинские города артиллерией

Среди оккупантов все меньше желающих идти в атаку / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты массово отказываются идти в атаку на позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствует телефонный разговор военного РФ, перехват которого опубликовала Служба безопасности Украины.

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"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли из всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказал оккупант.

В СБУ отметили, что обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.

"Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских", – отметили в ведомстве.

В СБУ напомнили россиянам, желающим сохранить жизнь на войне, о "горячей" телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров.

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Вместо почестей: военные РФ складывают погибших штабелями

Ранее СБУ опубликовала перехват, где военный РФ рассказывает, как оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом.

"Они лежат штабелями. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", – рассказывают друг другу россияне.

Как свидетельствуют предыдущие перехваты СБУ, захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, потому везут "груз 200" ночью и небольшими партиями. И пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.

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