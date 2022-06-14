Загарбники матом скаржаться, що не можуть набирати новачків – перехоплення

За словами російських окупантів, у них дуже багато відмовників

Росія має проблеми з набором військовослужбовців. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські офіцери неспроможні набрати новий особовий склад. В армії РФ виявили 150 відмовників. А те, що відбувається в Україні, окупанти називають "ду*ою".

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Так, перехоплено розмову офіцерів російської окремої мотострілецької бригади, яка чинила звірства у Бучі.

Під час розмови підлеглий офіцер питає у свого командира щодо правдивості чуток про звільнення Шойгу. Командир спростовує чутки:

"Ні, наче. Ось він нещодавно Омурбекову (командиру 64 ОМСБР) зірку вручав (звання полковника)".

Крім того, офіцери обговорюють обіцяні російською владою грошові надбавки:

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"Зає… (пречудово). А то у нас відмовників просто взагалі – море". В їхньому підрозділі практично неможливо набрати належну кількість бажаючих служити: "Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю ду*у?"

Нагадаємо, що 64 ОМСБР саме той підрозділ, що чинив жахливі злочини під час окупації Бучі. Після звільнення Бучі командир 64 ОМСБР Азатбек Омурбеков отримав державні нагороди РФ та позачергове звання.

Окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ

Російські окупанти масово відмовляються йти в атаку на позиції Збройних сил України. Про це свідчить телефонна розмова військового РФ, перехоплення якої опублікувала Служба безпеки України.

"У нас, бл*ь, дох*я хто відмовився. У бій пішли з усього батальйону тридцять людей... Кого поранило, хто 200-й, хто 300-й, хто відмовився... Усього тридцять людей з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш?" – розповів окупант.

У СБУ зазначили, що зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців залежно від типу військ.

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"Це пояснює, чому російські окупанти все менше йдуть у пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних", – зазначили у відомстві.

У СБУ нагадали росіянам, які бажають зберегти життя на війні, про "гарячу" телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських та російських номерів.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти скаржаться, що на війні в Україні у росіян не витримує психіка. У деяких військових РФ "уже їде дах". Крім того, противники зазнають величезних втрат.

Також родичі окупантів обурюються порядками в армії Росії. Батько російського військового розповів історію про майора, який втратив усю роту на війні в Україні, а сам втік додому.