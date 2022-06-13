В окупантів "їде дах" на війні в Україні – перехоплення

У новому перехопленні телефонної розмови російський окупант скаржиться дружині на втрати

Окупанти зазнають втрат і хочуть назад до РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти скаржаться, що на війні в Україні у росіян не витримує психіка. У деяких військових РФ "вже їде дах". Крім того, противники зазнають величезних втрат.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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У новому перехопленні телефонної розмови російський окупант скаржиться дружині на втрати. Тільки в їхньому підрозділі "мінус одинадцять". Сам від дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет:

"Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили".

Окупанти вже зрозуміли, що керівництво кине їх вмирати в Україні

Росіяни, які воюють в Україні, вже не сподіваються вирватися звідси живими. В розмовах з рідними вони жаліються, що командири відправляють окупантів на вірну смерть, щоб ті після повернення додому не розказали, що робили в Україні. Про це свідчить перехоплення розмови окупанта, яке опублікувало ГУР Міноборони.

Загарбник жаліється, що Росії немає сенсу виводити своїх солдат з України, тому що стане відомто, що вони тут робили.

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В перехопленій розмові окупанта зі своєю мамою військовий жаліється на те, що вже не сподівається вибратися з України живим:

"В бій відправляють. 20 людей. Там немає різниці – перший-другий. Ми туди поїдемо на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирились: якщо туди поїдемо, то звідти не вийдемо. 1000 людей чи 30. Їм просто немає сенсу нас звідти виводити. І підполковника нашого. Тому що все спливе, що вони тут робили. Як вони тут робили, куди вони стріляли. Всіх давно продали вже. І дорогу продали. Я просто думаю зібратися і піти звідси. Просто тупо піти по лісах. В тайзі не знайдуть".

Раніше ми розповідали, що родичі окупантів обурюються порядками в армії Росії. Батько російського військового розповів історію про майора, який втратив всю роту на війні в Україні, а сам втік додому.